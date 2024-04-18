地方制度法初審 非六都縣市可選山地原住民議員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北18日電）立法院內政委員會今天初審通過地方制度法第33條修正草案，非六都的縣市山地原住民人口在1500人以上者，可選出山地原住民議員席次。初估彰化、雲林、基隆與新竹市，將各增1席議員。

立法院內政、司法及法制委員會聯席會議今天邀內政部次長吳容輝、原民會副主委鍾興華等人列席，審查地方制度法部分條文修正草案。

現行地方制度法第33條規定，直轄市平地原住民、山地原住民人口在2000人以上者，應選出原住民議員名額；非六都的縣市部分，平地原住民人口1500人以上者，應有平地原住民選出的議員名額，但僅有山地鄉可選出山地原住民議員。

無黨籍立委高金素梅提案指出，現行法對於原住民參政權，只保障平地原住民席次，山地原住民設籍若在原住民族山地鄉以外地區，縣市議員選舉時只能投給一般選區的候選人，造成設籍山地鄉以外地區的山地原住民族人，權益無人監督、爭取。

高金素梅質詢時表示，依國會辦公室初估，修法後會增加山地原住民縣市議員席次的，包括彰化縣、雲林縣、基隆市、新竹市，總共只有4席。例如基隆市已有1541名山地原住民，卻沒有議員席次保障，只能投給漢人的候選人；且原住民族人移居都市的已超過49%，比在山地鄉的還多。

吳容輝答詢時說，這方向是可以檢討的，當初訂定地方制度法第33條時，把非原民鄉的山地原住民這塊疏漏掉，這部分當初沒有保障到，「我認為是可以（修法）」。

民進黨立委王美惠質詢時則問，相關修正草案提出後，是否有與將受影響的縣市政府先行討論。內政部民政司代理司長鄭英弘說，議員費用是否會增加部分，有與地方討論過，但涉及地方財政，很多縣市政府希望能由中央補助。

民進黨立委李柏毅指出，依地方制度法規定，縣市人口160萬人以下者，議員總額不得超過57席，人口80萬人以下者，議員總額不得超過43人。他問，2026年地方選舉時，哪些縣市會因為人口減少而影響議員席次，同時建議將山地原住民議員與地方議員總額一併檢討。

吳容輝說，以屏東縣和台東縣影響最大，粗估屏東縣將減少12席議員，但希望能以「緩降」方式，而不是一次減少這麼多；山地原住民議員部分，假設大家對修法草案有共識的話，應該以「外加」而不是「內含」的方式處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經朝野協商後，初審通過高金素梅提案，但院會討論前須經黨團協商。草案明定，縣市議員總額，有山地原住民人口在1500人以上或有山地鄉者，應有山地原住民選出的縣議員名額；市及無山地鄉之縣，有原住民人口在1500人以上者，應有原住民選出的議員名額。

另外，國民黨立委陳玉珍提案，依憲法增修條文規定，對澎湖、金門、馬祖地區人民的保障，應制定離島基本法作為特別保障規定；但因協商後朝野無共識，內政委員會召委高金素梅表示，另訂期審查。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1130418