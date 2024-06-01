核廢料議題 侯友宜：沒有核安沒有一切

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（中央社記者楊侃儒新北1日電）行政院長卓榮泰昨天赴立法院施政報告並備質詢，被問及核廢料議題，表示與新北市長侯友宜同樣關切，會請教侯友宜，侯友宜今天說，沒有核安沒有一切。

卓榮泰昨天表示，核安、核廢料的問題，都不是可量化的標準，而核一、核二，甚至沒有蓋成的核四，都會產生核廢料，他與新北市長侯友宜都關切核廢料議題，這不是因為黨派或擁核反核，而是要共同面對的環境問題。

侯友宜今天出席第二屆「永慶慈善基金會 誠實徵文比賽」新北市區賽活動，會後接受媒體聯訪時表示，新北市有兩座核電廠，還有一座一直沒有啟用的核四，核一廠與核二廠的核廢料一直放在新北市。

侯友宜表示，中央政府有承諾過，只要當核電廠除役，就必須面對及解決核廢料，而核廢料何去何從，中央也要思考適不適合擺在人口稠密地方，以及如何落實核安，地方一定會全力配合。

侯友宜表示，核廢料要能妥善處理，核安做好萬全準備，並讓供電無虞。（編輯：林恕暉）1130601