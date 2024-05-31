政院：2022年規劃9千億投入淨零轉型 遺憾立委誤解

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（中央社記者賴于榛台北31日電）國民黨立委王鴻薇今天質疑行政院長卓榮泰甫上任，就要投入新台幣9000億元投資綠能，是掏空國家。政院晚間說，國發會在2022年就提出規劃，預計投入9000億元推動2050淨零轉型目標，且這3年預算已經立法院審議，遺憾立委誤解。

卓榮泰今天首次赴立法院施政報告並備質詢，施政報告中提及，政府將於2030年前共投入9000億元，引導國內外綠色投資，將氣候變遷挑戰化作綠色成長契機。王鴻薇則在臉書質疑，卓榮泰甫上任，就要投入9000億元投資綠能，這是掏空國家，未來將一一調查弊案。

行政院發言人陳世凱晚間透過媒體群組表示，世界各國皆以2050淨零排放為努力的目標，並且大舉投入預算，力拚達成淨零轉型的終極目標，像是日本未來10年就將投入150兆日圓（換算超過新台幣30兆元）預算。

陳世凱指出，台灣作為地球村的一份子，對於淨零排放目標責無旁貸，早於2022年3月底即在「2050淨零排放路徑及策略總說明」中公布，將自2022年開始投入9000億預算執行2050淨零轉型的目標，其中預算來源包含既有規劃1200億元、新增計畫3200億元及國營事業4400億元。

他說，淨零相關預算更已於2022年度至2024年度中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算中陸續編列，並經立法院審議通過，並非新內閣上任始提出。

陳世凱表示，政府投資淨零轉型建設迄今已有可觀回報，以離岸風電供應鏈為例，至2024年1月止，國家累計已新增建廠投資732.6億元，所創造的產值高達920.4億元。

此外，陳世凱說，國家規劃打造光電、風電、電動車及儲能4大供應鏈，包含投入再生能源及氫能（2107億元）、電網及儲能系統（2078億元）、低碳及負碳技術（415億元）、節能及鍋爐汰換（1280億元）、運具電動化（1683億元）等領域，藉以帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。

他說，部分立法委員就相關預算審議程序仍存有誤解，且對於合法審議並執行的前瞻預算惡言相向。陳世凱強調，前瞻計畫在台北市成效有目共睹，像是翡翠原水管工程計畫、班班有冷氣、強化數位教學以及智慧學習、整建長照衛福據點、0歲至2歲兒童社區公共托育皆有投入相關預算及建設等，卻有部分出身台北市的民意代表惡意中傷前瞻計畫，政院感到不解與遺憾。（編輯：張均懋）1130531