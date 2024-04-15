校園專輔人力不足 教育部建議可先單條修法及時到位

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（中央社記者林敬殷台北15日電）學校專輔人力不足、起薪低，加上新北市發生校安事件，引發社會對學生輔導法修法重視。立法院教育及文化委員會今天舉行修法公聽會，教育部學特司司長吳林輝表示，各界對增加專輔人員有高度共識，可考慮先就學輔法第11條單條修法，讓人力及時到位。

立法院教委會上午舉行學生輔導法修法公聽會，針對近年來校園自殺通報件數均成長5到10倍，社會更加重視校園專業輔導人員短缺、工作量沉重，以及專輔人員班級比例調升，出席的朝野立委及專家學者，都提出看法與建議。

教育部政務次長林明裕在報告時指出，教育部將推動學校輔導教師增補作業，國中部分在民國114學年完成；國小部分提前至116學年完成；大專校院的輔導人力，將從每1200人配置1名，調整為900人配置1名，有效協助有輔導需求的學生。

高雄市立鳳林國民中學專任教師李雅文提到，專輔人員的困境是校長不重視，或害怕輔導工作做出口碑，會引來更多高強度的高關懷個案及特教生，進而排擠其他專輔案件。且專輔人員常在出事時被究責、得不到保障，輔導工作內容及職掌缺乏明確指引，呼籲未來修法應明訂工作內容與職掌。

全國教師工會總聯合會副理事長何俊彥則表達反對專輔教師採取合併共聘模式，他說明，學校文化差異及校際交通不便等因素，導致三級輔導在實質上運作困難，共聘模式難建立師生互信。台灣輔導與諮商學會理事長陳斐娟也談及，諮商輔導專責單位應配置行政人力，避免專輔人力行政化。

對於專輔人員起薪低，民進黨立委林月琴解釋，專輔人員相較其他社工輔導人員，薪資比偏低且工作量大，導致流動率高，經驗無法傳承，亦無法與學生建立信任及深厚關係，呼籲政府應提高專輔人員留任誘因，調整薪資待遇結構，用專職聘任才合理，輔諮中心組織也要正常化，而非任務性編組。

師大教育心輔系教授王麗斐點明，台灣的學生輔導法是全球第一部，且從小學到大專16年輔導不中斷，讓很多國家稱羨，台灣輔導工作並沒有做得不好，而是需要改進。王麗斐認為，輔導人員給再多都不夠用，必須啟動包括校外資源的系統分工合作，善用社會資源。

中華民國社工師全聯會理事長吳玉琴表示，教育部應提供相關數據讓各界了解合理的人力配置，以及偏鄉、資源不足地區如何解決。

對於不少人建議輔諮中心法制化，吳林輝指出，任務性編組或法制化、各有優缺點，法制化的應聘員額牽涉中央行政機關組織基準法，對各地方設置的機關數有數量限制，且各縣市情況落差很大，如何整合出通用辦法，未來輔諮中心將由中央會同地方一起來訂定。

至於專輔人員人力補充的部分，吳林輝回應，這牽涉人力培育速度，教育部在新北校安事件後重新檢討輔導人力，國小部分專輔人員要從120年提早到116年全部到位，而專輔人員的薪資，因牽涉教師待遇問題，未必是從法來解決。

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對於全教總主張廢除合併共聘，吳林輝認為，對於小型學校等招募困難的地區，共聘是不得已的模式，常態性還是以專任人員優先，是否制度化需要再討論。

公聽會主席、國民黨籍召委柯志恩詢問，學輔法院版草案何時送到立法院。吳林輝表示，教育部在去年3月已將版本送至行政院，目前有幾個問題需討論，確定後就會送立法院。吳林輝建議，各界對增加專輔人員有高度共識，可考慮先就學輔法第11條單條修法，讓人力及時到位。（編輯：張若瑤）1130415