國台辦舉行台商新春聯誼會 台商盼能維繫ECFA

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國大陸國台辦今天在北京舉辦2024年台商新春聯誼會。選舉兩岸局勢、「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）、金廈衝突等，成為與會台商關注的議題。

台灣工業總會秘書長陳益民在受訪中指出，今天特地來到這裡，就是表達台灣產業界的願望，希望能夠維繫與強化ECFA，繼續實施惠台的措施。

他說，ECFA是經濟合作架構，盼兩岸雙方人員能夠多多談、多多交流，兩邊的產業界都有這樣的期待。台灣的主流民意是要和平，並希望與大陸一同發展。

當被問及「金廈衝突」是否造成兩岸緊張？陳益民表示，就產業界而言，一直期待兩岸和平發展，並且要交流。兩岸是同文同種，希望能夠多交流與多談，這一件事情仍是個案，台灣也非常重視，希望這件事情能夠順利解決，相信兩邊的人員都會很積極處理這件事。

台企聯榮譽會長郭山輝則在受訪時表示，這是一個意外事件，台灣方面要做深刻檢討，思考是否在事情處理速度與透明化方面做得到位。

他說，雖然這是單一偶發事件，但從事件中可以看到，兩岸交流合作很重要。若不繼續交流發展，這一小事件都會造成互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態。（編輯：楊昇儒）1130224