中小企加薪租稅優惠將落日 經部爭取延長提高減除率

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北5日電）中小企業替員工加薪租稅優惠預計5月落日，經濟部長王美花表示，將爭取刪除啟動門檻，使租稅優惠能常態化適用，盼再延長10年，減除率提高至150%，並調高適用薪資範圍，薪資標準預估提高至新台幣6.2萬元以下。

王美花今天出席經濟部年終記者會，花了近1.5小時，分享經濟部年度施政成果和目標，以及回應媒體提問。

談及今年重點法案，王美花表示，今年將推動中小企業替員工加薪租稅優惠修法。根據「中小企業發展條例第36條之2」，中小企業調高基層員工的平均薪資給付水準時，可在加薪當年度營利事業所得額中，加成減除，租稅優惠將於今年5月19日落日。

她指出，現行啟動條件為經濟景氣指數達一定情形，也就是失業率連續6個月高於3.78%，修法將刪掉啟動門檻，希望租稅優惠能常態化適用。

王美花說，爭取施行期間再延長10年，減除率從原本的130%提高至150%，並調高適用薪資範圍，基層員工薪資標準預估提高至新台幣6.2萬元以下。

此外，產創條例第10條之1廠商投資抵減租稅優惠也將於今年底落日。王美花表示，產創10之1現為提供5G、資安和智慧機械的投資抵減，因應淨零轉型和AI科技興起，產業界盼爭取擴大適用範圍，將低碳化、AI、半導體EDA納入投資抵減，也為經濟部今年的重要法案之一。

中國去年底宣布中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）對丙烯等12項產品的優惠關稅，王美花表示，廠商除了面對ECFA變數，更迫切的問題在於中國石化擴廠挑戰，因此也規劃180億元協助業者發展高值、差異化產品，積極輔導產業轉型升級。

為協助廠商分散市場，王美花表示，今年投入50億元，規劃超過200項拓銷活動，將整合石化、機械和紡織業，以異業結盟方式組團拓銷，爭取非洲、印度等新興市場商機；台灣形象展今年將首次前進歐洲，將於6月在德國舉辦。（編輯：趙蔚蘭）1130205