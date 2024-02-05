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520後是否留任？王美花：無論在哪個位置都全力以赴

2024/2/5 16:25
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北5日電）經濟部長王美花表示，台積電熊本廠將於2月舉行開幕典禮，她個人並未規劃參加，駐日代表謝長廷、供應鏈夥伴等將出席；至於520新政府人事安排，王美花說，將由新政府、新民意決定，不論在哪一個位置，仍會全力以赴替國家服務。

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，王美花今天出席經濟部年終記者會表示，台積電在日本的設廠進度順利，本來就有許多日本材料、設備廠商與台廠合作，台積電赴日設廠更加深台日半導體產業合作關係，許多廠商也隨台積電赴日、擴大布局。

王美花表示，台積電熊本廠會比照美國亞利桑那廠規格，將邀請台灣駐日代表謝長廷、供應鏈夥伴等參加；至於王美花是否親自出席，她說，「個人沒有規劃要參加」。

至於520新政府上任後，是否有留任意願，王美花表示，在公務機關服務已經超過42年，「工作一天，就努力來做」，經濟部業務很重要、涵蓋範圍廣泛，加上台灣面臨特別的國際處境，因此作為公務員的使命感更特別，她也以此勉勵同仁。

至於未來人事安排，她說，由新政府、新民意決定，不論在哪一個位置，只要幫國家做事，還是會全力以赴。（編輯：趙蔚蘭）1130205

#王美花
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