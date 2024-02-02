台灣生物醫藥製造公司與美國韌力結盟 鎖定疫苗mRNA核酸藥物等5領域

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（中央社記者劉千綾台北2日電）台灣生物醫藥製造公司（TBMC）今天宣布與美國韌力達成策略結盟合作，聚焦生物製劑、疫苗、mRNA核酸藥物、細胞治療與基因療法等5大先進製程。經濟部長王美花表示，TBMC竹北廠預估2年後完成至少GMP級、200公升以上量產，盼將生技產業打造為台灣另一座護國神山。

由經濟部規劃，工研院與生技中心共同籌組的TBMC與美國韌力公司（National Resilience）今天舉辦策略結盟發布會，雙方簽署技術移轉與投資策略結盟協議。

行政院長陳建仁表示，TBMC和TSMC（台積電）只差一個字，結合創新、人才、國際觀、客戶信任以及台灣研發創造能力，TBMC未來一定能成為領導全球生物製劑的公司，對此寄予厚望。

他指出，TBMC與美國韌力結盟合作是台灣生技產業展翅高飛的日子，未來將聚焦生物製劑、疫苗、mRNA核酸藥物、細胞治療與基因療法等5大領域；研發量產能力為TBMC的重責大任，希望未來推展至臨床試驗級量產。

另外他也提到，美國刊登台灣疫情管控得當，經濟發展維持動能，美國重要醫學期刊刊登台灣衛生福利部疾病管制署（CDC）論文，證明蛋白質疫苗和mRNA疫苗，在保護和預防死亡重症的保護力相同，「高端是一個好的疫苗，但卻在台灣受到很多抹黑」。

王美花致詞表示，台灣人才和醫療制度基礎很好，且智慧財產權可獲完善保障；但放眼全球醫療產業，「大者恆大，小的非常不容易打入國際市場」，台灣具大分子、蛋白質和細胞藥物等藥物製造能力，但如何打入國際市場為關鍵，尤其是mRNA核酸藥物仍在起步階段，具有發展潛力。

王美花表示，結合美國韌力的專業技術和國際品牌，可以助攻台灣生技產業發展，建立大分子、甚至是小分子藥物的CDMO量能，尤其大分子藥物CDMO在亞洲市場仍有很大的潛能，是一個很好的切入點。

她說，TBMC首先在南港成立製程開發實驗室，也將在竹北生醫園區建廠，預估2年後完成至少GMP級、200公升以上核酸藥物量產，持續擴大規模；韌力公司核酸技術結合台灣蛋白質、基因技術，未來生技產業將邁向高階製造，再創台灣另一座護國神山。

國發會主委龔明鑫表示，疫情期間體認到台灣需具備自己製造藥品的能力，不僅攸關健康醫療，更涉及國安議題；目前台灣生醫產業產值尚未突破兆元，年產值介於新台幣7、8000億元左右，希望強大的CDMO能量在台落地，能帶動相關供應鏈發展，今天活動也象徵完成台灣生技產業最後一塊拼圖，極具意義。（編輯：潘羿菁）1130202

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）與美國國家韌力公司（National Resilience）2日舉辦策略結盟發表會，行政院長陳建仁（前右5）、經濟部長王美花（前左1）、國發會主委龔明鑫（前左2）、台灣生物醫藥製造公司董事長瞿志豪（前右4）、美國國家韌力公司副董事長楊育民（前右3）、總統府資政沈榮津（前左4）與國科會主委吳政忠（前左3）等出席並合影。中央社記者徐肇昌攝 113年2月2日