莫德納台灣分公司成立 總經理李宜真：樂見與台合作

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（中央社記者張璦台北29日電）主攻mRNA療法與疫苗的生技大廠莫德納今天宣布，莫德納台灣股份有限公司正式成立、由李宜真出任總經理。目前台灣積極耕耘CDMO（委託開發暨製造服務）領域，李宜真表示，對於各種類型合作的可能性，都樂觀其成。

莫德納今天發布新聞稿指出，李宜真將會負責台灣的業務，建立在地提供醫療協助與商業營運的多功能團隊；亞太地區是莫德納的商業發展不可或缺的區域，先前已經在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年2月宣布要擴張商業版圖到亞太區其他4個市場，包含台灣、新加坡、香港以及馬來西亞。

李宜真透過新聞稿表示，很興奮能加入莫德納這一持續在台灣及亞太區扮演對抗COVID-19疫情重要角色的公司；台灣目前正逐步開放國境，很榮幸莫德納的次世代雙價疫苗可以幫助台灣對抗Omicron及未來的病毒株。

李宜真指出，除了莫德納在對抗COVID-19上的重要投入外，她也希望未來可以將應用mRNA技術於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法，帶來台灣。

李宜真回覆中央社記者提問指出，對於未來與台灣產官學界進行不同類型合作的可能性，都樂見其成。

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莫德納指出，李宜真擁有逾20年國際藥廠經驗，在管理、行銷、商業策略、營運與銷售等多元角色，展現卓越的領導力；在加入莫德納之前，李宜真曾任安進台灣，及必治妥施寶貴台灣與新加坡的總經理。

莫德納資深副總裁、新興市場負責人柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）透過新聞稿表示，台灣以世界一流的健保體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名；期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多mRNA技術的健康方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。（編輯：潘羿菁）1110929