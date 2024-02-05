新國會拋核電延役修法 經長：最重要是核安會審查

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北5日電）國民黨團拋出推動修法讓核電廠延役，經濟部長王美花今天表示，「核電安全才是神主牌」，最重要的是核安會審查，且當中牽涉很多變數細節，台電會按要求做足準備，但要審查多久未知，乾貯設施也需時間。

王美花今天接受媒體訪問表示，經濟部面對新民意，一定做好相關準備，對於國民黨團提出延役修法，但如何周延修法是問題，還有安全課題，「你說非核家園神主牌，核電安全才是神主牌」。

王美花表示，最重要的是核安會審查，當中牽涉很多變數與細節，台電會按照核安會要求做足準備；至於審查多久未定，但安全最重要，另有乾貯設施等配套，皆需時間。

談到四接議題，她指出，北東電網從外部輸入容量有其上限，待協和機組除役，加上北東用電持續成長，北東勢必要增加自身供電能力；外界認為核二廠重啟是一個選項，但能否重啟及要花費多久時間，均存在不確定性，若要穩定供電，就應興建四接。

電價方面，王美花說，台電截至去年底虧損約新台幣3800億元，今年若沒有挹注，仍會有虧損。過去兩年對比很多國家燃料成本大增，造成電價大漲，台電感謝政府補貼、增資，今年度仍會爭取政府補助；至於電價調整，需由電價費率審議會詳細討論。

用電大戶條款部分，現行規定是用電大戶為契約容量達5000瓩以上用戶，是否下修納管門檻，王美花表示，依法是每2年啟動檢討，去年已和利害關係人召開4次會議，但各界意見分歧，今年能源署會找大家討論，視檢討結果再報告調整方向。

針對再生能源發展目標，王美花表示，2026年10月再生能源占比20%目標不變，正積極趕辦。光電方面，選前有很多討論和爭議，拖慢地方審查、核准事宜，後續會讓更多人了解漁電共生好處、兼顧生態，並拜訪縣市首長，讓他們理解光電情形，相信也會有所幫助。

談及綠能發展成果屢遭假消息打擊，王美花強調，「最好的成績就是用事實說明」，特別是漁電共生，去年志光2023年收成4.9噸文蛤、龍虎斑等，日運案場活化廢棄漁塭，去年收成64公噸烏魚、虱目魚和白蝦等。

再生能源建設方面，去年光電新增裝置量2.69GW，今、明年目標各為3.79GW。（編輯：張均懋）1130205