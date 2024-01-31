陸擅改航路 陸委會：破壞兩岸關係威脅區域飛安

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（中央社記者李雅雯台北31日電）中國大陸擅改M503航路與W122、W123銜接航路線運行方式，陸委會今二度表示抗議，直指該舉破壞兩岸關係、威脅區域飛安及區域和平穩定，要求對岸盡速透過既有機制協商。

大陸委員會（陸委會）31日透過新聞稿二度表示「嚴正抗議」，要求中國大陸立即停止不當作為，盡速與台灣透過既有機制進行協商，確保區域飛航安全。

陸委會指出，經過資訊確認，中國大陸國際航線航班數量較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前大為減少，既有M503、W122及W123運行沒有滯礙或擁擠情況，原有M503南向偏行航路更有助於飛航安全。

陸委會批評，中國大陸所謂開通相關航路是為了緩解航班增長壓力、保證飛行安全等說法與事實不符，明顯是出於政治目的，意圖片面改變台海現狀，這個作法將嚴重破壞兩岸關係，威脅區域和平穩定。

陸委會強調，飛航安全是國際社會及國際民航組織對於航路首重基本要求，中國大陸未經兩岸溝通即擬開通W122、W123銜接航路使用，不僅影響既有金門、馬祖飛航安全，也對所有使用該等航路的國際航班造成飛安風險，「陸方以政治目的，罔顧區域飛安，籲請相關國家共同關切並表達抗議」。

「陸方口口聲聲說，將尊重、關愛、造福台灣同胞，但實際作為完全背道而馳」，陸委會表示，中國大陸再次未經協商即公布航路變更，蠻橫無理的片面作為已製造兩岸及區域不安，對此表達強烈抗議，要求對岸立即停止此一不當決定，盡速透過兩岸既有機制與台灣協商，否則一切後果必須由中國大陸承擔。

中國大陸民航局30日晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛行。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）隨後以發言人陳斌華答記者問名義發布新聞稿宣稱，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項「常規工作」。（編輯：陳鎧妤）1130131