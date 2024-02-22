陸駁禁止限制水域 陸委會：兩岸相處須相互尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸國台辦日前否認金廈海域存在禁止、限制水域，陸委會今天回應，任何一方破壞和平現狀，不會得到好的結果，兩岸相處必須相互尊重，才能維持整體和平情勢。

大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，禁止、限制水域是由國防部依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）在民國81年10月7日劃設，兩岸相互尊重彼此管轄水域，過去幾年來，大家相安無事，往來漁民、商務船舶可以和諧運用水域，「呼籲陸方能夠回到務實、理性、和平態度」。

面對陸方透過海峽中線模糊化、否認禁止限制水域存在等方式推進台海內海化，詹志宏強調，捍衛應有領海、領空，這是政府無可推卸的責任，也是台灣的共識，維持兩岸和平現狀，這是雙方必須共同負起的責任，任何一方破壞和平現狀，不會得到好的結果，兩岸相處必須相互尊重。

他呼籲，兩岸存在和平相處共識，為了維持雙方和平相處、區域和諧穩定，中共的騷擾行為應該要盡量地減少；中共的騷擾行為不僅在台海，東海、南海、其他陸疆也有類似狀況，這些行為引起區域國家不安，甚至有些對立衝突，這些都不是世人所願意見到的。

關於是否允許陸方共同調查金門快艇案，詹志宏說，兩岸各有各的法律體系，彼此不相融，台灣是高度法治國家，有完整司法體系，呼籲靜待司法體系調查結果，調查結果一定會公布，這需要一點時間。

他表示，金門快艇案發生在台灣司法管轄領域裡，希望對岸尊重台灣司法體系。（編輯：楊昇儒）1130222