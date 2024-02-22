金門立委呼籲授權地方 陸委會：兩岸談判在中央

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（中央社記者李雅雯台北22日電）金門立委陳玉珍呼籲中央授權地方政府與中國大陸洽談漁權海域等經濟議題。陸委會今天回應，兩岸談判屬於中央政府權責，目前不缺乏兩岸溝通機制，障礙在於對岸預設政治前提。

大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏指出，目前兩岸不缺溝通機制，溝通機制沒有辦法有效運作，原因在於對岸片面設定政治前提條件，要求答應政治前提條件後才願意協商，這是不合理的；不管是食品、農產品、觀光客、海上共同打擊犯罪等議題，「我們都呼籲要坐下來協商，這是我們的基本態度。」

詹志宏強調，兩岸談判屬於中央政府權責，地方人士熱心參與兩岸訊息傳達，「我們沒有持反對意見」。

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他提到，其實金馬長期以來，一直有跟對岸表達希望可先開放大陸觀光客到金馬，不過到目前為止，對岸也沒有正面回應，「所以不是溝通管道有沒有，而是在中共基本態度」。

陳玉珍日前對媒體表示，中央政府應該授權金馬地方政府，在漁權海域等經濟議題上，讓金馬地方政府與大陸直接談，金馬地區離大陸距離近、互動多，時常有事務性溝通，比較不會有誤解，如此可「求同存異、避免誤會」。（編輯：楊昇儒）1130222