更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

陸快艇拒檢翻覆2死 中國宣布廈金海域常態化巡查

2024/2/18 12:28（2/18 12:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一艘載有4人的中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者張已亷傳真113年2月14日
一艘載有4人的中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）中央社記者張已亷傳真113年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國一艘快艇近日越界闖入金門海域，海巡署追緝拒檢翻覆致2死，中國海警今天最新宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

據微信公眾號「中國海警」2月18日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘中國籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名中國籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。

大陸國台辦14日晚間表示，以粗暴和危險方式對待大陸漁民，「向台方表達強烈譴責」。17日再稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」。中國海警今天作出上述最新表態。（編輯：唐佩君/朱建陵）1130218

#中國海警
#中國海警局
#國台辦
#海巡署金馬澎分署
延伸閱讀
中國快艇越界拒檢翻覆2死 海委會：未惡性執法分析：中方對快艇越界案異常克制 可能默認違法中國快艇拒檢翻覆釀2死 金檢相驗初判溺水身亡中國快艇金門越界遭疑走私船 海委會：2裝置判斷是漁船中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.30