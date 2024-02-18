陸快艇拒檢翻覆2死 中國宣布廈金海域常態化巡查

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（中央社台北18日電）中國一艘快艇近日越界闖入金門海域，海巡署追緝拒檢翻覆致2死，中國海警今天最新宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

據微信公眾號「中國海警」2月18日消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘中國籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名中國籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。

大陸國台辦14日晚間表示，以粗暴和危險方式對待大陸漁民，「向台方表達強烈譴責」。17日再稱，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」。中國海警今天作出上述最新表態。（編輯：唐佩君/朱建陵）1130218