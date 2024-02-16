中國快艇金門越界遭疑走私船 海委會：2裝置判斷是漁船

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（中央社記者張已亷高雄16日電）中國一艘漁船越界闖入金門海域，遭海巡署追緝拒檢翻覆導致2死。由於外界諸多揣測，海委會海安處長黃宣凱說，在「海域執法的必要性」、「人道撫慰還原真相」原則下，國人可以放心。

全案經海巡署說明為越界捕魚，但網上仍有揣測性評論，例如，就有退役軍人揣測「這條陸船這麼小，不可能是漁民越界捕魚的船，而一定是走私的船」。

對此，中央社記者訪問曾在金門海巡隊擔任隊長，目前任職海洋委員會海域安全處長黃宣凱。他表示，這次發生事故快艇，從媒體揭露照片上看，很明顯在船艏有一個「起網機」，船尾則有「舷外機」大馬力引擎，讓船隻速度飛快，目的為逃避查緝，由此可判斷「這是專門越界進入金門沿岸水域作業的快艇，不是走私船」。

黃宣凱說，金門海域有許多高經濟價值魚種，聚集鄰近金門島礁石、海溝區域，相較周邊大陸沿岸地區有更好棲息環境，如黃魚、白鯧等；自民國100年後金門湧入大量釣客，也引起對岸漁民覬覦，常常進入金門島禁限制水域下網捕魚，而且多是以流刺網作業，這種現象在104年前後達到高峰。

黃宣凱以過去執法經驗指出，陸船為躲避海巡查緝，多將木殼船改為高速小快艇，單單在金門禁限制水域105年就查扣50艘大陸漁船，其中累犯或是遭驅離無效的有17艘而遭沒入，數字比現在多很多。

黃宣凱表示，在海巡署不斷強化勤務作為及更新艦艇，並深化金門海巡與廈門地區執法機關合作下，中國漁船越界情形已有明顯改善。112年金門地區查扣越界陸船13艘、沒入1艘，和自己當年查扣50艘、沒入17艘，數目已明顯下降，這都顯示相較於過去情況有所改善。

對於這次事故，黃宣凱說，這次越界的漁船是「三無」船舶，也是雙方海上共同執法取締重點。目前案件已由金門地檢署偵辦釐清案情，海巡署及相關單位也積極聯繫處理後續事宜。依黃宣凱了解，海委會相關主委一直掌握「海域執法的必要性」、「人道撫慰還原真相」原則下，指導案情處理，國人可以放心。

14日下午在金門海域發生大陸漁民落水遇難不幸事故，海巡署在第一時間將案情交由檢察官偵辦，目前在國家司法體系進行中，處理上值得信賴，因此國內輿情多傾向支持海巡執法。（編輯：孫承武）1130216