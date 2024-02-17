中國快艇拒檢翻覆釀2死 金檢相驗初判溺水身亡

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（中央社記者洪學廣金門縣17日電）中國一艘快艇越界闖入金門海域，遭海巡署追緝拒檢翻覆致2死。金門地檢署檢察官會同法醫相驗，初判2名死者外表無致命傷，死因為溺水，詳細案發過程仍待釐清。

金門地檢署今天表示，檢察官昨天晚間會同榮譽法醫師前往相驗2名死者遺體，但因此案尚未經死者家屬表示意見，故雖經相驗，但未核發相驗屍體證明書（死亡證明），將來視案情需求，有可能會進行第2次相驗。

檢方指出，2名死者遺體外觀並無致命傷，依目前相驗屍體及訊問所得，初步認定2名死者為溺水死亡，但就案發過程仍待持續釐清並詢問死者家屬有無意見。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘中國籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署人員依法前往處置，快艇拒檢後蛇行導致船隻翻覆，4名中國籍船員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。

海基會目前已發函給對岸海協會，說明過程與希望協助相關事宜，儘管因兩岸氣氛仍是「已讀不回，有處理」，但現已聯繫到4名船員的家屬，據了解家屬近期可能會經由小三通前往金門，處理後續事宜。（編輯：謝雅竹）1130217