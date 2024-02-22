金廈海域爭端 民進黨籲回到兩岸協商機制解決

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（中央社記者溫貴香台北22日電）中國大陸快艇越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死。民進黨中國部今天表示，希望盡速查明真相，妥善解決；涉及兩岸人民權利與利益事務，應回到兩岸既有協商管道合理解決。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。

民進黨中國部今天在臉書發文表示，事發後，中共不斷將這起違法的意外事件升高為政治事件，先是國台辦刻意歸責台灣，再加碼稱「禁止、限制水域不存在」、中國海警表示要在金廈海域常態巡查，之後更強登台灣觀光船臨檢，此種煽動民族主義、提高兩岸人民衝突的論述及作為，不僅對釐清事實毫無幫助，更破壞台灣人民觀感。

民進黨中國部對此發表三點看法，一、對這次事件表達遺憾，此案應妥善處理，同時也要提供漁民及家屬所需的人道援助。二、堅定支持海巡署及相關單位持續執法，維護漁權以及全體台灣人民的利益。三、我方持續對中國釋出善意，呼籲兩岸展開良性對話。涉及兩岸人民權利與利益事務，應回到兩岸既有協商管道合理解決。

民進黨中國部表示，「三無船舶」本就是2009年簽署的海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議優先取締對象，台灣也一直遵守協議，並依法維護漁權。

民進黨中國部呼籲中共當局在這次事件與台灣理性協商、溝通，兩岸也應逐步恢復雙邊有序的交流，共創區域和平及繁榮。（編輯：翟思嘉）1130222