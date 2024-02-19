大專校院開學 蔡總統：政府3項福利支援學生追夢

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（中央社記者葉素萍台北19日電）許多大專校院今天開學日，總統蔡英文說，新學期開始，政府有3項新措施為學生們加油打氣，包括私立大專校院學雜費減免、公私立大專校院校內住宿補貼、文化成年禮金，讓學生有更豐富的校園生活、追求夢想，是政府的責任。

蔡總統透過臉書發文指出，今天是許多大專校院的開學日，新的學期開始，政府也有3項新措施，要為學生們加油、打氣。

她指出，第1項是減免私立大專校院學士班學生學雜費，一學年共減免3.5萬元，經濟弱勢生再加碼減免1.5萬至2萬元。

蔡總統說，第2項是公私立大專校院的校內住宿生，政府每學期補貼5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7000元。

蔡總統表示，第3項是16歲至22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。

她說，政府給學生們更多支持、減輕負擔，讓大家可以擁有更豐富的校園生活、追求夢想，是政府的責任，也是一直努力的目標。（編輯：郭無患）1130219