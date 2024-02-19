更多編輯台推薦新聞：
法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
生活

台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成
首頁 / 政治

大專校院開學 蔡總統：政府3項福利支援學生追夢

2024/2/19 14:06（2/19 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北19日電）許多大專校院今天開學日，總統蔡英文說，新學期開始，政府有3項新措施為學生們加油打氣，包括私立大專校院學雜費減免、公私立大專校院校內住宿補貼、文化成年禮金，讓學生有更豐富的校園生活、追求夢想，是政府的責任。

蔡總統透過臉書發文指出，今天是許多大專校院的開學日，新的學期開始，政府也有3項新措施，要為學生們加油、打氣。

她指出，第1項是減免私立大專校院學士班學生學雜費，一學年共減免3.5萬元，經濟弱勢生再加碼減免1.5萬至2萬元。

蔡總統說，第2項是公私立大專校院的校內住宿生，政府每學期補貼5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7000元。

蔡總統表示，第3項是16歲至22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新台幣1元，可用於買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。

她說，政府給學生們更多支持、減輕負擔，讓大家可以擁有更豐富的校園生活、追求夢想，是政府的責任，也是一直努力的目標。（編輯：郭無患）1130219

#校園
#蔡英文
#學雜費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43