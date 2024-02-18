賴清德：組最強團隊 在蔡總統8年基礎上守護台灣

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（中央社記者葉素萍台北18日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天分別以錄影方式，向北加州台灣同鄉聯合會年會致詞。蔡總統感謝大家過去8年一起打拚，盼持續團結；賴副總統說，會組成最強的團隊，在蔡總統8年執政的基礎上守護台灣，繼續穩健向前打拚奮鬥。

總統府今天發布新聞稿，蔡總統、賴副總統分別以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第51屆年會」致詞。

蔡總統感謝大家過去8年跟她一起打拚，讓台灣與美國有越來越多的交流合作。

她強調，民主、自由就是台灣最重要的價值。未來，台灣會繼續與國際上的好朋友，一起守護全世界的民主自由，為區域和平發展做出貢獻。也請大家在海外發揮最大力量，團結打拚，讓台灣在走向世界的路上，腳步越來越穩，有更好的成果。

將在5月20日正式就任總統的賴副總統說，感謝大家不遠千里回到台灣支持他跟副總統當選人蕭美琴，讓台灣得以在正確道路上繼續前進。

賴副總統感謝「北加州台灣同鄉聯合會」長期為台僑的權益、為台灣的國際參與發聲，積極提升台灣的國際能見度，讓世界看見台灣、肯定台灣、愛上台灣。

他說，在海內外所有台灣人共同打拚之下，上個月台灣不只是順利完成正、副總統以及立法委員選舉，也再一次用手中的選票，成功守護好不容易得來的民主成果，並且向全世界宣示，在民主與威權之間，台灣堅定選擇站在民主這一邊，這是台灣的勝利、民主的勝利。

他表示，賴蕭配既然有幸得到台灣人民的認同與支持，一定會組成最強的團隊，在蔡總統8年執政的基礎上，守護台灣、帶領台灣在正確的道路上，繼續穩健向前打拚奮鬥，將台灣面對的挑戰，轉變為台灣未來發展的機會；也要拜託海外鄉親一起打拚，努力打造民主和平、創新繁榮以及公義永續的新台灣。

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另外，賴副總統表示，今年也剛好是「台灣關係法」45週年紀念，尤其這幾年，台美關係越來越好、合作越來越密切，美國透過「台灣關係法」及「六項保證」繼續提供對台灣的支持，台美安全以及經貿關係不斷深化，得到許多具體合作進展，這些都是大家在美國長期努力打拚，積極推廣台灣的成果。

他說，台灣是海外鄉親永遠的故鄉，歡迎大家常常回來，台灣永遠會以最溫暖態度，歡迎所有海外鄉親。（編輯：蘇志宗）1130218