傳中國利誘施壓友邦帛琉 外交部：續合作促進印太繁榮

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（中央社記者游凱翔台北15日電）針對外傳台灣友邦帛琉遭中國施壓，開價換取與台灣斷交，外交部今天表示，將持續與帛琉攜手合作，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。

媒體報導，友邦帛琉傳出遭中國施壓。帛琉總統惠恕仁日前致函美國參議員，透露中國向帛琉開價來換取帛琉放棄與台灣的邦交；涉外人士表示，此信是真的，並表明與自由聯合協定（COFA）的資金未能在美國國會過關有關。

外交部傍晚回應，美國與台灣在太平洋二個友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國於去年陸續順利完成COFA續約，目前援助款預算待美國國會通過。外交部對美方與COFA國家間協議及相關撥款程序表示尊重。

外交部指出，惠恕仁於報導中坦言美國國會尚未通過COFA援款，可能衝擊經濟高度仰賴旅遊觀光的帛琉財政，而且會給中國可趁之機，具體呈現小島國家面臨中國經濟脅迫的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助。

外交部指出，台灣向來支持帛琉發展觀光，建立「經濟韌性」及「永續發展」的國家發展政策，並於後疫情時代積極協助帛琉振興旅遊產業，維持台帛直飛航班穩定，強化帛琉旅遊經濟韌性，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

外交部表示，惠恕仁自2021年上任來，多次在國際場域力挺台灣，去年聯合國大會（UNGA）及COP28皆親自於會中發言支持台灣參與國際組織，是重要的堅實盟友；今年惠恕仁總統亦在台灣完成大選後，與賴清德總統當選人視訊通話，恭賀台灣完成展現民主價值的選舉，並表示台帛兩國外交關係穩健且持續成長。

外交部強調，未來外交部將持續與帛琉攜手合作，共同促進印太地區和平、穩定與繁榮。（編輯：林淑媛）1130215