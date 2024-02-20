陳建仁籲兩岸理性對等互相合作 維護金廈海域安全

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（中央社記者王揚宇台北20日電）中國海警宣布廈金海域常態化巡查，昨天並發生強制登船臨檢等情事，引發高度關注。行政院長陳建仁今天表示，希望兩岸以理性、對等，且互相合作的方式，維護金廈海域安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序交流。

立法院新會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。大陸國台辦17日稱廈金海域傳統漁場作業不存在「禁止、限制水域」。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動。金門「金廈遊輪」昨天下午更遭中國海警強制登船臨檢。

陳建仁於會前回應媒體相關提問時指出，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，對於金廈之間的海域，本來就有相關海域規範，台灣都在禁止、限制水域中進行相關安全防護，使漁民能得到很好的保護，這事情大家都有共識，且國防部早在1992年就已劃定禁止、限制水域，雙方也按照這樣的區域進行相關執法作為。

陳建仁指出，政府會持續維護海域安全及漁民權益，呼籲雙方對於非法漁船、船舶進入到這些海域，雙方的海警應加以禁止。

對於中國快艇越界闖入金門海域，拒檢蛇行翻覆釀2死一案，陳建仁表示，發生意外時已盡最大努力予以搶救，陸委會也請海基會聯繫與協調家屬，希望這事情得到妥善解決，現在檢調還在調查。

陳建仁強調，希望兩岸間應該以理性、對等，且互相合作的方式，維護金廈海域安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序地交流。（編輯：郭無患）1130220