吳思瑤：政府保護漁民確保海域安全 不容模糊

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北19日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，政府保護漁民安全，不能讓中國非法漁船撈捕成為常態；中國企圖模糊，甚至接收台灣的管轄權，這是不可能的，也沒有辦法退讓，政府保護漁民，確保海域安全及界限，這是不容模糊的。

中國一艘快艇14日闖入金門海域越界，海巡署執法時，該快艇拒檢後蛇行翻覆釀2死。國台辦17日強硬回應稱，「不存在禁止、限制水域」，大陸海警局18日宣布將加強海上執法力量，在廈金海域展開「常態化執法巡查行動」，國台辦隨後對此舉表達「堅決支持」。陸委會表示，中共縱容違法濫捕，將持續穩健執法，引發外界憂慮兩岸情勢升高。

民進黨團今天舉行黨團會議，吳思瑤會後受訪時表示，遇到這樣險峻的形勢，中國蠻橫，令人非常遺憾。1992年國防部依循兩岸人民關係條例所劃定的禁止水域、限制水域，中國居然可以說翻臉就翻臉，說不認帳就不認帳，說否認就否認，這是片面推翻過去長久以來的默契。

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吳思瑤說，政府保護漁民安全，不能讓漁民受到傷害，不能讓中國非法漁船撈捕成為常態，非法捕撈持續發生，海洋資源無法全面管控，政府會保護漁民，也要保護台灣的漁業安全。

吳思瑤表示，中國要做的就是模糊台灣的管轄權，甚至要接收台灣的管轄權，這是不可能的，台灣是台灣，中國是中國，台灣有台灣的法制規範。中國模糊了管轄權，台灣是沒有辦法退讓，政府會強化保護漁民，確保海域安全，確保海域界線，這是不容模糊的。（編輯：蘇志宗）1130219