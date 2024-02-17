綠：開放10萬印度移工是假訊息 社會不要被誤導

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（中央社記者林敬殷台北17日電）中華民國駐印度代表處與印度台北協會昨天簽署台印度移工合作備忘錄（MOU），但日前部分媒體稱備忘錄將引進10萬印度移工。民進黨立法院黨團今天表示，開放10萬印度移工這件事是假訊息，開放的行業別、人數都掌控在台灣政府，社會不要被誤導。

行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦今天連袂拜會立法院朝野黨團，民進黨團於拜會前舉行輿情回應記者會，針對台灣與印度簽署台印度移工合作備忘錄，做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤說，台灣與印度簽署移工合作備忘錄，針對開放的行業別、人數、招聘方式、人力來源地區等，都會進行後續的工作協調，關於人數、行業都掌握在台灣政府，勞動部門也表示會以循序漸進、務實穩健、妥善因應為原則，未來勞動部門跟各需求的產業進行磋商時，會在台印度工作會議期程當中，確保台灣方面的需求及權益。

吳思瑤指出，台灣在產業移工及社福移工的人力需求，確實因為高齡化及少子化，面臨人力空缺、需求補強的挑戰。對台灣內部需求上，多增加1個人力來源國，就多增加1個選項。在外部方面，全球現在都面臨人才荒，全球都在搶人才及搶人力，印度已跟16個國家合作，目前為止有1800萬印度人力在不同國家，還有10多個國家就引進人才與印度進行磋商。

吳思瑤表示，在全球搶人力當下，提升國際競爭力當下，台灣不能搶輸人，多1個人才來源國非常重要，對於勞動、外交部門在磋商行業別、引進人數、引進地區及訓練基準上，是否符合台灣產業需求，立法部門也會強力監督和要求。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，台灣跟印度簽署台印度移工合作備忘錄，在行業、人數的掌握權在台灣政府，各行業別都會先做評估，先確保本國勞工工作權，產業別確實是需要且本地無法做適時提供，各界不用過度擔心。

對於治安的疑慮，吳思瑤表示，台灣是自由、多元及尊重人權的國家，對於不同國家的人力來源，應保持尊重及正向的態度，對於開放的國家不要帶有歧視性或有先入為主的偏見。

莊瑞雄說，過度強調會有本國他國勞工之間、種族之間的歧視問題是多慮了，任何政府引進移工，國內治安及對社會衝擊本來就是基本考量，並必須列為前提。（編輯：楊蘭軒）1130217