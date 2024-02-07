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台糖瘦肉精風波 陳其邁：春節期間加強食安查驗

2024/2/7 12:01（2/7 12:47 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）台糖瘦肉精風波造成民眾對食安疑慮。高雄市長陳其邁今天表示，春節期間會加強食安查驗，農業部、食藥署檢驗的部分，應該讓證據和數字說話，盼儘速釐清相關爭議。

針對台糖梅花肉檢出瘦肉精西布特羅事件，農業部繼4日公布涵蓋來源畜牧場的45件樣品都零檢出，今天再發布擴大台糖所有養豬場及全國肉品市場豬隻採樣，皆未檢出乙型受體素。

陳其邁上午前往三民區發放小紅包，接受媒體聯訪表示，市府在春節期間都會例行性加強食安查驗，截至目前為止，同一批號相關貨品都已經下架，例行加強的肉品查驗也並沒有檢出任何瘦肉精。

陳其邁說，農業部、食藥署是屬於檢驗部分，這個應該要讓證據、數字說話，食品的安全也應該要衡量所有的證據，包括實驗室、農場、坊間架上貨品的都調查清楚，期待能盡速釐清相關爭議。（編輯：黃世雅）1130207

#台糖
#食安
#陳其邁
#農業部
瘦肉精風波
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台糖梅花肉片複檢 公告方法檢出含西布特羅
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