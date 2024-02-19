選前之夜不邀馬英九 蕭旭岑：侯陣營錯誤決策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北19日電）前總統馬英九未出席國民黨侯康配選前之夜，引發議論。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，事實證明這是錯誤決策，導致國民黨總統候選人侯友宜的總統票比政黨票還少，他還聽到估計，侯友宜因此掉了40萬票。

前總統馬英九在1月12日缺席國民黨侯康配在新北板橋第一運動場舉行的選前之夜造勢晚會，引發各界議論，被外界解讀為是與馬英九接受「德國之聲」的專訪內容有關。對此，馬英九曾表示，沒有接到邀請，接到邀請當然會去。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，事實證明不邀請馬英九出席最後造勢的晚會，是錯誤的決策，不僅傷害馬英九，更傷害國民黨總統候選人侯友宜，所以侯友宜的總統票比政黨票還少，雙北都輸。他甚至聽到估計，侯友宜因此掉了40萬票。

蕭旭岑指出，他在1月10日接到侯友宜競選辦公室的電話，委婉請馬英九不要上台，當時他向侯辦表達，馬辦絕對全力配合，馬英九自己自掏腰包花新台幣數十萬元登廣告，一定支持侯友宜；但他也以個人身分提醒侯辦，如果不讓馬英九上台，會有嚴重的黨內問題，對侯友宜是不利的。

蕭旭岑表示，侯辦原本邀請馬英九出席選前之夜，但後來又不邀請，所以他決定顧全侯陣營的顏面，對外說沒有邀請馬英九。

至於侯辦為何做這個決定，是誰下的令？蕭旭岑表示，「應該就是競選總部吧」，有人說是當時的競辦執行長金溥聰，應該很多人都是這樣認為。

蕭旭岑指出，當時黨內很多人對不邀馬英九有意見，包括黨主席朱立倫也不贊成，可是只能尊重，而前立法院長王金平、前國民黨秘書長李乾龍等人也不贊成，王金平還親自打電話給侯友宜，可惜侯友宜在競選總部的強力建議之下，還是沒有同意讓馬英九上台。

蕭旭岑表示，侯陣營不邀馬英九上台，等於切割同黨的前任總統，也切割自己的信念，因為馬英九沒有講錯話，馬英九講的是兩岸要有互信才能互動，這不是國民黨的政策嗎。侯友宜切割自己的信念，要支持者怎麼出來投票。對於不能上台，馬英九當然非常遺憾，也會難過。

針對馬英九沒有上台，讓侯友宜掉40萬票，蕭旭岑指出，這是有人分析，馬辦沒有數據，也不可能去分析，但很明顯地，侯友宜的總統票低於政黨票，且台北市得票也輸，這不是很正常。

蕭旭岑表示，侯友宜競總稱馬英九接受德國之聲的專訪會影響選情，但事實證明，民進黨總統候選人賴清德的得票並沒有大幅增長。（編輯：翟思嘉）1130219