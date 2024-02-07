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遭綠營質疑以食安砲打中央 盧秀燕：食安需要堅持

2024/2/7 13:12（2/7 13:51 更新）
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台中市政府檢出台糖豬肉含瘦肉精引發爭議，對於綠營民代質疑台中市長盧秀燕以食安之名砲打中央，盧秀燕（前中）7日表示，食安是需要堅持的，雖然在這個過程當中，可能會影響到別人的利益，但還是呼籲大家一同維護民眾的食安。中央社記者郝雪卿攝 113年2月7日
台中市政府檢出台糖豬肉含瘦肉精引發爭議，對於綠營民代質疑台中市長盧秀燕以食安之名砲打中央，盧秀燕（前中）7日表示，食安是需要堅持的，雖然在這個過程當中，可能會影響到別人的利益，但還是呼籲大家一同維護民眾的食安。中央社記者郝雪卿攝 113年2月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府檢出台糖豬肉含瘦肉精引發爭議，對於綠營民代質疑台中市長盧秀燕以食安之名砲打中央，盧秀燕今天表示，維護食安是需要堅持的，雖然過程中可能會影響到別人的利益。

台中市政府6日啟動台糖梅花肉片複驗，食藥署3名官員、2名專家、1名台糖人員，以及市府4名人員，11人參與複驗，台中市衛生局今天公布複驗結果，仍檢出西布特羅。

盧秀燕今天前往中區旌旗教會關懷據點平等街小站慰問街友，針對台糖豬肉被驗出含瘦肉精後複驗情形，她接受媒體聯訪時表示，台中市政府邀集台糖公司、中央及中央指定的學者專家四方共同進行複驗，從昨天開始進行，在年節前讓事情水落石出、真相大白。

被問到遭綠營民代質疑以食安之名砲打中央，盧秀燕回應，市府要支持基層的食安人員，食安人員不管是在各個角落、各個地方政府或中央，平常都非常認真努力，為民眾健康把關、為食安把關，這就是公權力，所以一定要支持他們。

盧秀燕強調，她對於中央沒有任何意見，只是不捨市府人員在這個過程當中被誤解，所以她覺得昨天開始進行的四方複驗是好事。食安是需要堅持的，雖然在這個過程當中，可能會影響到別人的利益，但還是呼籲大家一同維護民眾的食安，一起共同堅持。

此外，對於無法返家過年的街友，盧秀燕也呼籲社會大眾對社會弱勢多多關心，也提醒如遇特別變故，人生沒有過不了的難關，只要願意開口求援，一定可以得到關懷及幫忙，有形物資及生活照顧，還有心靈照顧，人間社會都有愛，遇困難只要願意開口求援一定幫忙。（編輯：黃世雅）1130207

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