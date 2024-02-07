台糖瘦肉精風波 王必勝重申台中當初應審慎評估

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）衛福部次長王必勝今晚說，審慎評估是指地方遇到特例通常會找食藥署討論，減少不必要社會擾動，台中卻把問題肉驗到剩最後一點才找食藥署複驗，日後要再調查也沒檢體了。

台中市政府日前公布，台糖梅花肉片檢出農業部規定禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），因後續農業部、衛生福利部食品藥物管理署、台糖公司擴大抽檢都未檢出，西布特羅何來，啟人疑竇。

為釐清真相，台中市、食藥署分別針對當初檢出問題肉片剩餘檢體複驗，結果今天出爐，仍檢出西布特羅各0.002ppm、0.001ppm，不過，農業部大規模檢驗台糖豬場、全國肉品市場樣品皆未檢出。

由於王必勝曾在臉書提出5大爭議點，質疑台中市政府急於公布動機，現在台中、食藥署雙雙檢出微量西布特羅，已和家人出國旅遊的王必勝晚間近10時在臉書發文，還原他反覆強調的「審慎評估」是什麼。

王必勝說，2月2日下午食藥署收到台中市政府通知，梅花豬肉驗出西布特羅0.002ppm，當時食藥署即提醒台中這物質沒有被檢出過，且濃度接近極限值，應審慎處理。

後來沒多久台中市發布驗出新聞稿，王必勝解釋，那時以為台中是剛驗出就發布，所以當晚記者會他還是提醒台中要審慎處理，並請媒體問一下台中為何如此急著發布。

他強調，依過去經驗，地方遇到特別個案，都會跟食藥署至少討論一下，需要時也會送來複驗確認。

王必勝表示，隨著後續資訊的揭露，才知道台中已悶著頭處理這檢體2個多禮拜，期間還檢驗22次之多，「我無法理解的是，如果真的像他們所說的這麼重視食安，都要從嚴從急，不是應該驗出馬上就發佈嗎？ 」

他特別指出，根據台中揭露資訊，第一次驗出0.018ppm，隨後再驗出2次0.002ppm，光是這樣的差異，如果沒有把握，「難道不該跟食藥署討論一下，同時也把檢體給食藥署或其他合格檢驗單位複驗一下嗎？」處理後大家可以一起發布，共同面對處理，畢竟是特殊個案。

王必勝說，事實是，台中就這樣「為求慎重」，從1月15日搞到2月2日，比法定讓廠商申請複驗的15天還久，這期間共驗了22次之多，把整盒肉驗到剩下最後一點，等公布後才送食藥署複驗，「這時已是台中拿到檢體後20天了！」同時，這盒問題肉已經不復存在世上了，日後要再調查也沒有檢體。

他舉桃園為例說明，昨天下午，桃園的檢驗單位也發現疑似異常狀況，即刻通知食藥署，並將檢體送食藥署複驗，他馬上指示食藥署處理，幾小時後雙方確認為陰性，沒有異常，「中央與地方合作為人民把關食安應該是這樣吧」，也減少不必要的社會擾動。

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王必勝表示，他昨天晚上開完會，搭著檢驗專家食藥署副署長王德原的肩說，要秉持專業，維護檢驗品質，該怎樣做就怎樣做，不要受任何外界干擾，他對食藥署國家實驗室有充足信心，地方委託食藥署複驗不需派員來監督錄影存證；至於食藥署派員去台中則是受台中邀請。

隨著各地檢驗陸續出爐呈現陰性，王必勝認為，這指出其實這件事從一開始就沒有改變過，就是一個檢體出問題，「是單一事件」，不能排除檢體的污染，他先前在臉書指出的5個事實，「現在仍然是事實」。（編輯：蕭博文）1130207