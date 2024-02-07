台糖肉片瘦肉精風波 藍委建議檢調介入釐清

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府驗出台糖梅花肉片含瘦肉精西布特羅，市府與食藥署雙軌複驗，今天公布都檢出，國民黨立委廖偉翔和羅廷瑋建議，由檢調單位介入調查，以找出源頭釐清真相。

廖偉翔下午與羅廷瑋在廖偉翔服務處，召開台糖瘦肉精檢驗認定疑義說明會，邀集農業部防檢署副署長徐榮彬、台糖公司副總經理蕭基淵、經濟部國營司副司長劉起孝、台中市食品藥物安全處長傅瓊慧等人出席。

廖偉翔表示，台糖肉片被市府驗出含瘦肉精西布特羅，後續因為農業部、食藥署及台糖公司都未檢出，市府與食藥署雙軌複驗，今天公布都檢出，食藥署認定瘦肉精檢出是個案，就由檢調介入調查，釐清真相。

羅廷瑋指出，經濟部解釋只有市府抽驗的這一盒有西布特羅，網路還有人在揣測是市府下毒，這是在傷害認真負責的人，但食品安全沒有政治立場，要捍衛食品安全，大家應聲援市府。

蕭基淵澄清，台糖公司從沒有使用瘦肉精，也沒有進口豬肉，更沒有混用其他豬農的豬肉，從飼養到銷售完全一條龍，請消費者放心。就台糖來說，就只要真相，農業部及食藥署都說國內沒有在用西布特羅，台糖更不會去買，希望政府部門追出真相，此事對台糖商譽受到重大影響。

對於中市府在驗出後即對外公布，蕭基淵表示，尊重市府決定，民眾都很關心食安，然而國內很少在用瘦肉精，當時市府如能跟台糖先溝通或許是比較好的，蕭基淵說，台糖只想知道真相，因為養豬是台糖很重要的事業。

傅瓊慧說，市府會持續監測肉品，這次市府是發現問題所在，後續還是要靠源頭端找出問題癥結點。（編輯：郭諭儒）1130207