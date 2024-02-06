食藥署憂未複驗即公告 盧秀燕：人民最重要

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台糖梅花肉片被台中市政府驗出瘦肉精，食藥署憂心未複驗即公告，市長盧秀燕今天表示，政府成立食安單位的目的是要保護人民不是保護廠商，她質疑是廠商還是人民重要。

中市府檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精，食藥署憂心未複驗即公告，萬一複驗結果沒問題，推翻先前瘦肉精超標的結果，後續很麻煩。

盧秀燕上午在市政會議中表示，台糖梅花肉片驗出瘦肉精後，這是她第一次講話，之前沒有發表談話，是因為食安檢驗是專業、科學的問題，是人民的食安大事，因此有一分證據、說一分話，證據到哪裡、公布到哪裡。

盧秀燕認為，長期以來，中央、地方政府關於食安檢驗公布，都充分授權食安相關人員進行，但這次台中食安人員公布有關台糖梅花肉片檢出瘦肉精後，市府食安人員被苛責打壓，甚至有人想告他們，她非常不以為然。

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針對外界指責台中檢驗出後為何要公布這麼快，盧秀燕說，中央、地方政府都會成立食安單位，成立目的是要保護人民而不是保護廠商，對於外界指責台中檢驗出後為何要公布這麼快，為何不讓廠商有申覆機會再公布，這樣的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，她瞠目結舌。「是要第一時間示警，還是要先讓人民吃下肚、犧牲人民健康，讓廠商慢慢申覆再公布？是廠商還是人民重要？」

盧秀燕強調，她一定要支持人民、支持公務員及食安公權力，政府要站在公正監督高度，不要介入，對於人民食品安全寧嚴勿鬆、寧快勿慢，要展示重視食安最強力態度，增強對政府食安的信心。她更感謝這段時間很多民眾對食安處人員的加油打氣，社會還是有正義的聲音。（編輯：黃世雅）1130206