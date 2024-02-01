春節常吃白蘿蔔 消基會抽驗農藥殘留近3成不合格

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農曆春節白蘿蔔食用率提高，消基會今天發布去年11到12月在六都採樣18件，結果農藥殘留不合格5件、達28%，包含農會樣品；整體共驗出4種不得檢出農藥及1種內吸性清不掉農藥。

消費者文教基金會今天召開「市售白蘿蔔農藥殘留檢測．18件樣品有5件不合格」記者會，18件樣品在六都採樣，其中2件為有機；產地方面有2件中國、7件台灣，其餘9件沒有提供資訊。針對不合格率偏高，消基會呼籲食藥署強化抽驗、農業部加強產地用藥輔導。

消基會檢驗長凌永健指出，有10件檢出農藥殘留，其中5件不符合「農藥殘留容許量標準」根莖類規定，檢出不得使用於根莖類農藥有4種，包括4件檢出芬普尼，1件檢出賽諾寧，1件檢出脫芬瑞和氟大滅及另外2種農藥（佈飛松、達滅芬）過量，以及1件達特南超標。

凌永健表示，會檢出未登記可使用在白蘿蔔上的農藥，農民或許不懂，建議農藥行的販售管理應加強；而達特南是內吸性農藥，不是清洗、削皮就可降低食入風險，也曾造成蜜蜂死亡，所以歐洲已禁用。

消基會消費者報導雜誌發行人胡峰賓補充，人類長期吸收芬普尼會造成肝、腎、甲狀腺傷害，以及胎兒發育遲緩的傷害。

消基會董事長吳榮達提出4項重點，首先，歐盟已禁止在戶外使用達特南，建議台灣跟進。

其次，相關主管機關已多次檢驗白蘿蔔，根據消基會彙整資料顯示，農藥殘留仍嚴重、最嚴重將近1/3不合格，呼籲衛福部食藥署再強化抽驗密度。吳榮達舉例，樣品產地為中國計2件，就有1件不合格，且經由門市遍布甚廣的全聯銷售，建議政府對中國產地的白蘿蔔逐批抽驗。

第三，吳榮達說，消基會目前有掌握西螺農會農產品檢驗日報表、台北農產運銷公司農藥檢驗日報表、食藥署邊境檢驗資訊查詢表及市售監測表等4種資料表，建議食藥署整合成一樣的格式發布，以利資訊被有效閱讀。

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第四，這次檢測不合格的5件，產地在台灣有3件，其中有1件農藥殘留不合格達7種，並驗出不得檢出的芬普尼、賽諾寧，樣品來自濱江果菜市場旁的攤商，批發來源應該就是濱江市場；還有1件來自台南市農會超市，高達11項農藥殘留不合格、檢出3種不得檢出農藥，消基會呼籲農業部強化產地農藥使用輔導。

胡峰賓並說，農藥殘留不合格樣品違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大並得做命其歇業等處分。吳榮達提醒消費者，買到白蘿蔔要清洗，切掉頭部最前端及削皮，降低食安風險。（編輯：張雅淨）1130201