國產豬肉檢出瘦肉精 鄭文燦：溯源調查違者重罰

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（中央社記者黃國芳雲林縣3日電）據報導台糖安心豚梅花肉片檢出含有瘦肉精，行政院副院長鄭文燦今天在雲林表示，已啟動溯源調查，對豬隻、飼料、飼料添加物都完成抽檢，結果晚上出爐，若有違反規定將重罰。

鄭文燦下午在雲林縣長張麗善、民進黨籍立委劉建國、國民黨籍立委張嘉郡等人陪同下，出席雲林溪整體景觀工程啟用典禮，會前並接受媒體聯訪。

媒體詢問，據媒體報導台中市政府1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，昨天檢出台糖安心豚梅花肉片含有瘦肉精。

鄭文燦說，目前已啟動溯源調查，同批的豬肉都下架，且衛福部食藥署進行複驗中；農業部針對養豬場的豬隻、飼料、飼料添加物下午都完成抽檢，結果今天晚上出爐。

鄭文燦也說，屠宰場、加工廠也同步採樣不同批產品，釐清是否有交叉污染的可能，複檢與交叉污染的溯源需要同時進行，如果有違規使用乙型受體素，在國內並不允許。

鄭文燦指出，國內近5年來，每年驗了約5900件，都沒有驗出瘦肉精，民眾對台灣養豬產業的安全性可以放心，若是有不肖業者違反食安相關規定，政府將會從重處罰。（編輯：黃世雅）1130203