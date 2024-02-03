台糖梅花肉片驗出瘦肉精全數下架回收 豬場化驗結果最快3日晚間出爐

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（中央社記者劉千綾台北3日電）國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，台糖表示，即日起無論生產批次，全數下架回收「台糖梅花肉片」產品，昨天晚間已將養豬場的豬隻毛髮，送至中央畜產會檢驗，化驗結果最快今天晚間6、7時出爐。

台糖梅花肉片被驗出含有瘦肉精，台糖昨天表示，從不採購與使用瘦肉精，推測是委外屠宰商屠宰其他業者豬隻時造成交叉污染，遭質疑的代工業者屏東縣信功公司昨晚發布聲明駁斥「不可能」，應是養豬場飼養過程造成。

台糖今天告訴中央社記者，昨晚已將養豬場的豬隻毛髮送至中央畜產會檢驗，化驗結果預計今天傍晚6、7時出爐，另也送至台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）進行化驗，估明、後天會有結果。

台糖指出，為讓消費者選購商品更有保障，今天起無論生產批次，全數下架回收「台糖梅花肉片」產品，從去年12月至今已經製作3批，預估至少下架7、8000包產品。

台糖強調，已就養豬場、飼料廠、肉品廠兵分3路持續採樣追查，在採檢結果出爐前，該批產品下架所有通路，而台糖肉品都有生產履歷，可完整溯源，請消費者放心。（編輯：林克倫、張若瑤）1130203