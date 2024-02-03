台糖豬肉片檢出瘦肉精 北市加強稽查

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，台北市衛生局今天表示，目前未接獲通知有問題產品流入北市，但將主動加強稽查，發現違規就要求立即下架，並移請所轄縣市依法處分。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

台北市長蔣萬安今天上午出席昌隆198公園暨泰國音樂廣場啟用典禮前接受媒體聯訪表示，市府每年都會針對生鮮肉品執行動物用藥殘留抽驗，尤其下週就要過年，豬肉的需求及採買量非常大，已針對此次台糖肉片事件啟動查察，一但發現違規就要求立即下架。

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台北市衛生局補充，目前北市尚未接獲屏東縣衛生局通知問題產品流入，但將主動加強市售通路稽查及抽驗，確認是否有相同品項產品，如查獲違規，除要求立即下架回收外，也會移請所轄縣市衛生局依法處分，以維護消費者安全及權益。

此外，台北市體育局昨天證實收到遠雄提送的台北大巨蛋場地收費標準，對於演場會等非體育賽事是否能在大巨蛋舉辦，蔣萬安今天未正面回答，僅說的確有收到相關資料，將仔細檢視並在有必要時讓民眾了解。（編輯：李錫璋）1130203