台糖豬肉片檢出瘦肉精 桃市衛生局稽查檢驗

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（中央社記者葉臻桃園3日電）國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標。桃園市衛生局今天兵分多路稽查檢驗，市內億客成生鮮超市下架同批產品共9公斤。

桃園市政府衛生局晚間發布新聞稿表示，今天到桃園市內億客成生鮮超市、全聯福利中心以及國防部福利站查核。

衛生局表示，桃園市億客成生鮮超市4家分店在去年12月20日進貨台糖總公司同批效期產品總計99公斤，業者下架同批產品共9公斤；衛生局針對架上販售的不同批肉品，抽驗14件檢驗乙型受體素。

衛生局指出，桃園市內台糖（蜜鄰便利超市）慈惠店、復興店雖無同批號肉品，但自主下架梅花豬肉產品共16.9公斤。

衛生局說，因台中市衛生局發布檢出瘦肉精的台糖梅花肉片是在國防部福利事業管理處所屬台中福利站取樣，初步掌握銷售於全聯，今天主動派員查核桃園市內全聯福利中心，賣場架上未見違規批號產品，但仍抽驗5件台糖其他品項批號產品檢驗。

衛生局也說，桃園市內國防部福利站4家門市，除1家未營業，其餘3家均表示昨天接獲管理處通知全面先行下架台糖肉類產品：已至龍岡福利站查核陳列架上未見台糖肉類製品，另詢問桃園毛豬交易市場，案內南靖養殖場的豬隻也未曾進到桃園市拍賣市場。

衛生局表示，每年都有執行「市售肉品乙型受體素抽驗專案」，去年至今年1月，針對源頭食品工廠、餐飲業、輸入販售業及傳統市場等場域，抽驗豬肉、牛肉及其他禽畜肉製品，檢驗乙型受體素總計561件，其中豬肉共計360件，來源商為台糖有25件，皆未檢出。（編輯：郭諭儒）1130203