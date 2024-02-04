台糖豬肉檢出瘦肉精 基隆預防性下架信功處理豬肉

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），肉品由信功實業股份有限公司代工，基隆市衛生局表示，今天起預防性下架轄內22間全聯及4間國防部福利站所有信功公司處理的豬肉品。

基隆市衛生局指出，接獲訊息後立即啟動調查，轄內24間全聯，其中1間歇業、1間過年後才會營業，其餘22間都沒有進貨此批產品，另外，4間國防部福利站沒有進貨此批產品，基隆市衛生局長張賢政今天表示，根據近2天調查資訊，已知台糖有疑慮肉品相關批號銷售以南部及中部縣市為主，沒有進貨到基隆市。

張賢政指出，考量中央昨天晚間公布的陰性檢驗結果沒有釐清問題原因，在確認中央調查結果前，為避免消費者疑慮及業者困擾，今天起與其他縣市同步預防性下架全聯及國防部福利站所有信功公司處理的豬肉品，待確認調查結果。

張賢政表示，基隆市衛生局會持續關注源頭縣市及中央後續的檢驗及調查結果，期待儘速釐清，如果有發現新的問題或有其他下架策略，衛生局也會隨時追蹤，要求業者確實配合。（編輯：張銘坤）1130204