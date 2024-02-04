更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
瘦肉精風波
新聞專題
瘦肉精風波2/23
首頁 / 生活

台糖豬肉片檢出瘦肉精 苗栗預防性下架相關產品

2024/2/4 13:13（2/4 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）超標，苗栗縣衛生局4日指出，已將轄內台糖委託信功實業生產的豬肉相關製品，全面預防性下架。（苗栗縣衛生局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月4日
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）超標，苗栗縣衛生局4日指出，已將轄內台糖委託信功實業生產的豬肉相關製品，全面預防性下架。（苗栗縣衛生局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）台糖安心豚梅花肉片被檢出瘦肉精西布特羅超標，苗栗縣衛生局將台糖委託信功實業生產的豬肉相關製品，全面預防性下架。

台中市衛生局15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。

苗栗縣衛生局長張蕊仙今天接受中央社記者電訪表示，2日晚間接獲台中衛生局通報後，立即派員追查，將全聯有販售信功實業公司所生產豬肉相關製品，共計稽查12家，預防性下架共計8個品項、622件。

張蕊仙說，有關信功實業的622件產品，其中台糖安心豚梅花豬肉片共查計276件，皆非檢出瘦肉精相同批號產品。大潤發及家樂福量販店，無販售該品牌肉製品。

新竹市衛生局長張厚全向中央社記者表示，經台中市政府衛生局提供台糖公司冷凍安心豚梅花肉片產品流向，竹市有2間商家販售，稽查後已下架回收129件商品。

竹市衛生局表示，經查該案產品並未銷售至新竹市全聯、大潤發等賣場。信功的其他產品也未進入新竹市。

新竹縣政府衛生局長殷東成向中央社記者表示，根據台中市政府轉知資料，新竹縣有1家商店進貨，派員前往稽查確認，店內架上及庫存均已無該批產品。

殷東成說，另外也隨機稽查部分商家，目前均查無這批產品，將密切追蹤後續流向訊息，避免問題產品流通市面，為民眾食品安全把關。（編輯：張銘坤）1130204

#殷東成
#張蕊仙
瘦肉精風波
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台糖豬肉檢出瘦肉精 基隆預防性下架信功處理豬肉
172.30.142.199