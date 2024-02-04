台糖豬肉片檢出瘦肉精 苗栗預防性下架相關產品
2024/2/4 13:13（2/4 13:41 更新）
（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）台糖安心豚梅花肉片被檢出瘦肉精西布特羅超標，苗栗縣衛生局將台糖委託信功實業生產的豬肉相關製品，全面預防性下架。
台中市衛生局15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。
苗栗縣衛生局長張蕊仙今天接受中央社記者電訪表示，2日晚間接獲台中衛生局通報後，立即派員追查，將全聯有販售信功實業公司所生產豬肉相關製品，共計稽查12家，預防性下架共計8個品項、622件。
張蕊仙說，有關信功實業的622件產品，其中台糖安心豚梅花豬肉片共查計276件，皆非檢出瘦肉精相同批號產品。大潤發及家樂福量販店，無販售該品牌肉製品。
新竹市衛生局長張厚全向中央社記者表示，經台中市政府衛生局提供台糖公司冷凍安心豚梅花肉片產品流向，竹市有2間商家販售，稽查後已下架回收129件商品。
竹市衛生局表示，經查該案產品並未銷售至新竹市全聯、大潤發等賣場。信功的其他產品也未進入新竹市。
新竹縣政府衛生局長殷東成向中央社記者表示，根據台中市政府轉知資料，新竹縣有1家商店進貨，派員前往稽查確認，店內架上及庫存均已無該批產品。
殷東成說，另外也隨機稽查部分商家，目前均查無這批產品，將密切追蹤後續流向訊息，避免問題產品流通市面，為民眾食品安全把關。（編輯：張銘坤）1130204
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