瘦肉精疑雲 邱議瑩：支持台糖提告中市府

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）針對台糖豬肉瘦肉精疑雲，農業部與台中市政府檢驗結果不一致，民進黨立委邱議瑩於今天表示，支持台糖向台中市府提告，若此事件發生在中小型養豬場，養豬戶根本不堪打擊。

邱議瑩在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，台中市政府鬧出食安烏龍影響台糖商譽及養豬產業，支持台糖向台中市府提告，「台糖公司還有國營事業的資本撐腰，但想想如果這次事件是中小型養豬場受錯誤數據報告打擊，還會有消費者敢購買？」

邱議瑩說，台中市衛生單位2日晚間公布台糖豬肉片驗出禁用瘦肉精，造成社會風波；但台糖遍查養豬場，連毛髮、血液及所有供應的飼料等，檢驗結果都沒有任何瘦肉精痕跡，畜產會檢測及民間SGS實驗室也無檢出。

邱議瑩說，自己的選區當中有非常多養豬戶，台中市政府在過年前，豬肉用量最大的時間點，未經複驗確認、輕率拋出消息，造成消費者恐慌，令人質疑台中市府是否炒作食安問題。

邱議瑩強調，這次事件不只影響台糖公司商譽，還波及台灣整體養豬產業及豬肉產業鏈，她絕對支持台糖公司及受損害者提告台中市政府，不能讓有心人士抹黑台灣的豬肉。（編輯：郭諭儒）1130205