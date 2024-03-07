掛號費上限取消 5大醫界團體肯定並持續自律

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北7日電）衛福部4日取消醫療院所掛號費上限，外界憂心聯合哄抬。5大醫界團體今天紛紛發布聲明肯定並表示，欣見主管機關勇於調整陳舊法令，將持續發揮同儕自律精神。

衛生福利部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定。儘管行政院長陳建仁昨天指示，衛福部、公平會應持續與地方政府保持密切聯繫，確認各醫療院所無聯合哄抬，但各界仍擔憂掛號費漲聲響起。

醫師公會全國聯合會今天透過新聞稿，肯定衛福部是有為有守的行政典範，依法行政為民主政治基石，強調取消之後，回歸市場機制與各自衡量各地區與自身經營策略，不但可以避免收費標準錨定效應，同時也可以促進市場蓬勃多元發展，避免過度一致下產生無差異化，反而會偏向廣告導向為主要經營方針。

聲明中並提到，原本的收費參考標準歷經多年未有調整，遠遠偏離真實物價上漲幅度，且台灣大部分醫療機構皆為健保特約機構，其收費係依健保規範定價，各醫療機構無甚差異，僅掛號費為可調控部分，已屬極小部分差異化，為了醫療長遠發展之需，採用放寬引進部分市場經濟，以利未來提升人民福祉與開拓醫療進步。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會也聯合發布聲明表示樂觀其成，給予肯定；現今電費、藥費、醫材費用、各類人事成本費用等醫療場域各項成本飛漲，而掛號費原屬行政費用，給予醫療機構一定空間適時調整掛號費用，以改善營運、減低經營壓力，優化醫療執業環境，確實可行也有必要性。

聲明表示，為共同維護民眾就醫權益與改善醫院經營壓力，將秉持自律精神，核實成本及參酌原收取掛號費之參考範圍，在合理一定範圍收取掛號費用，並依規定於醫療機構明顯處揭示掛號費收費額，以提供民眾良好就醫環境。

台灣社區醫院協會同樣透過新聞稿予以肯定指出，欣見主管機關勇於調整陳舊法令，營造正向醫療機構發展環境；掛號費收取回歸市場機制後，仍受公平交易法禁止聯合行為限制，醫療機構不得聯合調漲掛號費。

針對民眾擔心掛號費漫天上漲，恐影響就醫權益，社區醫院協會表示，不論過去、現在或未來，均不會過當收取掛號費或巧立名目收取醫療費用，藉以攜手建立友善就醫環境，使民眾願意於社區醫院就醫，「醫者仁心」是社區醫院的天職本分，將持續發揮同儕自律精神。（編輯：陳政偉）1130307