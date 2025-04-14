健保小總額衝擊 衛福部：台大無規劃調漲掛號費

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）台北區小總額新制4月上路，有媒體報導台大醫院研擬第3季調漲掛號費。衛福部今天說明，據了解院方沒有相關規劃，小總額目的在於分級醫療，並研擬推出複雜診察費，預計下半年實施。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛生福利部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，俗稱醫院個別總額或小總額制度，每家醫院年度健保點數預設上限，超過部分就打折或不給付。

有媒體報導，受小總額影響，台大醫院研擬第3季起調漲掛號費。衛福部長邱泰源今天在記者會強調，據了解，台大醫院目前沒有調漲掛號費的規劃。台大醫院院長吳明賢近日確實曾提過，台大醫院承擔大量急重症病患的照護，隨著小總額上路，過去經營模式可能難以因應未來需求。

邱泰源表示，所幸台大醫院員工普遍認為，醫療團隊在現行制度下擁有相當高的專業自主性，這對醫院的最佳發展，以及國家健保的永續經營都是有利的。相信台大醫院即使明知前路艱難，仍會「知其不可而為之」，為國家發展與健保永續，全力配合政策、努力推動改革。

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健保署長石崇良表示，台北區是全國醫療資源最豐沛的地方，不至於會出現醫療不足問題，大型醫院應保留量能給急重難罕症等有需要的患者，尤其是醫學中心，有合理門診量，讓醫師有充足看診時間，落實分級醫療是共同努力的目標。

石崇良說，讓醫學中心將穩定病人下轉到其他層級醫院，甚至回到基層診所照護，也讓醫學中心學有專長的醫師專注在有難度複雜型病人。過去醫院診察費不論患者病情輕重均一價的狀況需隨之改革，未來將分為一般診察費與複雜診察費，複雜診察費金額還在討論階段，預計下半年實施。（編輯：張雅淨）1140414