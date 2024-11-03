護理國考擬優化 衛福部：應屆畢業可能適用新制

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）護理師人力荒，招募熱血新鮮人顯得重要。衛福部長邱泰源今天說，持續與考選部、教育部研議調整護理師國考內容與次數，選出專業有意願者，明年6月應屆畢業生可能用新制考題。

邱泰源出席不倒騎士單車圓夢活動鳴槍儀式，會後接受媒體聯訪時，被問到領證護理人員實際執業率僅約6成，至今仍無明顯改善。他說，護理人力整備，透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向12項策略，建立醫院護理留任正循環機制，促進領照護理師執業最大化。

「我們落實執行就會看到護理人力回流。」邱泰源說，除了增加領照護理師執業意願，透過國家考試制度找出高品質、真正有意願投入護理師職場的畢業生同樣重要，已與考選部、教育部共同研議，調整護理國考題目與次數，強調絕非將考題簡單化，而是更貼近實務。

邱泰源說，讓國考方式更合理，有助讓真正有意願加入護理領域，或從小就想當護理師的學生，帶著專業順利達成照顧病人的心願。以現階段研議進度評估，明年6月將畢業的護理系學生應可適用新考題，一切規劃希望越快越好，讓更多有意願照顧人民健康的人有好的開始。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳告訴中央社記者，護理國考改革決心不間斷，過去考試50分鐘內題目達80題，許多護理系學生吃不消，決定將題目數量減至比照其他國考50分鐘50題，加入更多應用、分析題目；至於考試次數也從每年2次，增加至3次，這些制度去年底上路。

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至於近期有媒體報導，與招不滿的護理科系相比，學士後護理系逆勢成長，邱泰源表示，學士後護理系主要開設在醫護資源不足偏鄉地區，有非常多老師不畏艱辛赴當地授課，根據現有資料分析，學士後護理系學生國家考試的考照率與上課出席率都非常不錯。

對於外界質疑學士後護理系出身沒有5年制護理系學生好，邱泰源說，這件事必須客觀分析評估，學士後護理系學生是有意願投入護理職場的社會人士，過去學士後醫事人員表現都非常好、個性成熟，相信持續改善護理職場大環境，不論是護理系或學士後護理系的招募會更有幫助。（編輯：管中維）1131103