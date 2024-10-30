國中公費HPV疫苗2025年不分性別 民團促提升接種率

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（中央社記者郭建伸台北30日電）明年起國中生公費接種HPV疫苗不分性別。台灣癌症基金會今天舉行記者會，感謝衛福部國健署與推動政策的朝野立委，目前社會大眾仍不熟悉HPV病毒風險，盼明年9月前能夠有足夠衛教，才能提升接種率。

人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染，會感染人體的表皮與黏膜組織，已知共有200多種型別。世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種HPV疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象。

衛福部長邱泰源日前表示，明年起國中生公費接種HPV疫苗不分性別，國健署預估國中男生HPV疫苗受惠人數為9萬至11萬人，推估預算大概需要新台幣4.7億元，最快明年9月開打。

台灣癌症基金會與全國家長會長聯盟今天共同舉行「守護學童健康HPV公費疫苗」感謝記者會，並邀請國健署長吳昭軍、朝野立委與團體代表與會。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會從2007年就開始推動子宮頸癌「HPV疫苗+抹片」的雙重防護概念，政府也於2018年開始替國中女生施打HPV公費疫苗；目前許多人將HPV與子宮頸癌劃上等號，但事實上HPV病毒不分男女都可能感染，進而導致不同癌症，研究也顯示男性清除病毒的能力比女性弱，有接種疫苗必要。

蔡麗娟表示，由於許多家長不知道小孩未來感染HPV病毒的風險與嚴重性，盼明年9月前能夠有足夠衛教，促使家長與學生更了解，以提升接種率。

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全國家長會長聯盟理事長張哲維表示，不論男女都可能感染HPV病毒，感謝推動政策的立委共同努力，但也建議政府考慮將12到18歲的男學生都納入施打範圍，補齊男女疫苗接種的年齡落差，打造健康台灣。

國民黨立委楊瓊瓔表示，這項政策使得所有學生獲得保障，是重要的公衛里程碑，更是台灣因應少子化的重要政策；民進黨立委蘇巧慧表示，她過去就曾質詢呼籲HPV疫苗不分性別全面接種，感謝國健署回應立法院訴求，未來將監督衛福部落實疫苗接種率。（編輯：翟思嘉）1131030