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中醫藥司長指藥價給付過低 邱泰源：健保須經討論

2024/10/28 12:15（10/28 13:21 更新）
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衛福部中醫藥司長蘇奕彰近日接受媒體採訪表示，中藥健保給付低，應從每日定價改成逐項定價。衛福部長邱泰源（圖）28日受訪表示，「健保不是你想做什麼就做什麼」，須經過協商討論；會基於健保永續、珍惜健保資源，讓人民得到更好的健康照顧，共同攜手努力。中央社記者曾以寧攝 113年10月28日
衛福部中醫藥司長蘇奕彰近日接受媒體採訪表示，中藥健保給付低，應從每日定價改成逐項定價。衛福部長邱泰源（圖）28日受訪表示，「健保不是你想做什麼就做什麼」，須經過協商討論；會基於健保永續、珍惜健保資源，讓人民得到更好的健康照顧，共同攜手努力。中央社記者曾以寧攝 113年10月28日
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（中央社記者曾以寧台北28日電）衛福部中醫藥司長蘇奕彰近日接受媒體採訪表示，中藥健保給付低，應從每日定價改成逐項定價。衛福部長邱泰源今天表示，「健保不是你想做什麼就做什麼」，須經過協商討論。

蘇奕彰日前接受中國時報專訪表示，民眾常感覺中藥吃很久都不好，其實是因健保限制中藥藥價，每名病患1天藥價只給付37點，無論感冒藥或癌症藥物皆然，因而限制了藥品濃度，認為不合理，並呼籲健保署從「每日定價」改成「逐項定價」。

衛生福利部長邱泰源今天出席「2024總統盃黑客松 第二次工作坊」，並於會後接受媒體聯訪表示，今年健保總額協商已完成將中藥藥費日額從37點調高至38點，尊重協商結果。至於是否將每日定價調整為逐項定價，他說，相信健保署會透過一定程序溝通，看如何把事情做得更好。

媒體提問，中醫藥司與健保署是否有透過部內管道先行溝通。邱泰源說，這應該是蘇奕彰基於專業的陳述，可能是個人意見；若是衛福部的論述，一定是經過嚴謹討論得出的作法，且健保也不是「你想做什麼就做什麼」，須經過協商討論。

邱泰源指出，不管西醫、中醫或牙醫，各部門在健保方面有很多想法與提案，一定要各方取得共識；大家會基於健保永續、珍惜健保資源，讓人民得到更好的健康照顧，共同攜手努力。

衛福部中央健康保險署副署長龐一鳴表示，自己記得健保剛開辦時，中藥每日藥費是30點，後來經多次調整，今年在總額協商時中醫部門也提案調整，但仍待邱泰源拍板確認。

至於調整為逐項定價，龐一鳴說，不同作法各有利弊，健保開辦以來有人討論過相關作法，也有人提出反對。中醫藥司若有想法，可在健保相關會議上提案、提出實際詳細作法。（編輯：張雅淨）1131028

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