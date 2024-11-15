外交部民調：逾7成支持賴總統價值外交

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（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部今天發布民調指出，74.4%民眾支持總統賴清德的「價值外交」和「經濟日不落國」主張，62.5%民眾對台美關係持續深化具有信心。

外交部透過新聞稿表示，民調顯示逾7成民眾支持外交部長林佳龍的「總合外交」政策，6成6受訪者對林佳龍處理外交關係有信心。多數民眾表示外交關係較兩岸關係更為重要，6成4受訪者對台灣未來對外關係持樂觀態度。

台美關係方面，外交部說，近5成民眾對於美國總統當選人川普上任後的台美關係表達信心，62.5%受訪者對於台美關係持續深化有信心，另台美繼續加強經貿合作獲84.9%支持。

外交部指出，民眾對外交部正在推動中的「榮邦計畫」支持度達73.8%；70.7%受訪者認同林佳龍近期出訪拉丁美洲及加勒比海友邦有助增進台灣與友邦關係，也有73.4%受訪者支持政府結合跨部會力量繁榮友邦發展。

在與中國的外交攻防方面，外交部說，超過6成受訪者滿意外交部的表現，包括68%滿意政府在應對南非要求代表處遷出南非首都的表現，71.6%支持進口友邦貝里斯白蝦替代宏都拉斯白蝦，62.4%支持政府購買瓜地馬拉咖啡挺友邦，72.3%支持籌組投資考察團前進帛琉相挺；至於外交部強調聯合國大會第2758號決議不涉台灣主權的主張，獲77.3%的支持。

外交部表示，這次民意調查委託趨勢民意調查研究公司於11日至13日期間，透過市話及手機訪問方式，以分層比例隨機抽樣進行，完訪1548份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.49%之內。（編輯：謝佳珍）1131115