林佳龍：全球政經局勢變化 將帶給台灣許多機會

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（中央社記者楊堯茹台北3日電）今天是春節後的開工日，外交部長林佳龍在社群媒體表示，今天綿綿細雨是「遇水則發」的好預兆，祝福民眾開工大吉；他也說，今年全球政經局勢變化，相信將帶給台灣許多機會。

外交部長林佳龍今天在臉書發文表示，今天是農曆春節後的開工日，也是24節氣的立春，代表著寒冬結束，春天正式開始，雖然天空下起綿綿細雨，相信這是「遇水則發」的好預兆。

林佳龍說，開工第一天，他走訪各單位時發現不少熟悉面孔，原來今天也是外派人員輪調回部的到職日，看見幾位曾在去年出訪期間辦理過專案的外交人員回到部內協助，也已有一批外交人員在春節前至全球各駐外館赴任。

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林佳龍表示，面對今年全球政經局勢的變化，相信這將為台灣帶來許多機會。外交部會落實總統賴清德經濟日不落國以及價值外交的政策理念，積極推動總合外交，以榮邦計畫深化和友邦國家的合作，與民主夥伴攜手努力，實現台灣新世界，世界新台灣的願景。

林佳龍於貼文最後表示，祝福民眾身體健康，平安喜樂，「新的一年外交部繼續拚」。（編輯：翟思嘉）1140203