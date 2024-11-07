中山醫學大學64年校慶 林靜儀期許發揮專業優勢

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）中山醫學大學今天歡度64週年校慶，衛生福利部政務次長林靜儀致詞指出，期待中山醫大暨附設醫院持續發揮專業優勢，打造更多元包容的醫療環境，提供傳染病患友善的就醫環境。

中山醫學大學今天舉辦64週年校慶暨創辦人日特展開幕，回顧創辦人周汝川及周張不伉儷的創校歷程與教育理念。中華民國懷愛協會規劃「傳染病照護回顧展」，回顧中山醫大暨附設醫院在SARS、Covid-19、人類免疫缺乏病毒HIV等傳染病防治及醫療服務的貢獻。

中山醫大董事長周明勇回顧父母創校的艱辛歷程並指出，父親周汝川在資金有限的情況下，堅持以牙醫診所的收入支持學校運作，並帶領子女親力親為，成為校園裡的「備援工友」，負責清掃、除草等雜務，展現其在教育事業的無私奉獻。

曾在中山醫學大學附設醫院服務的林靜儀，回憶自己參與HIV產婦的照護經歷，她說，早期台灣社會對HIV歧視，但中山附醫始終堅持對所有患者提供平等醫療服務，對醫界包容性的影響深遠。

林靜儀表示，這段經歷加深了她對「醫人、醫病」的體悟，期待中山醫大暨附設醫院持續發揮專業優勢，打造更多元包容的醫療環境，持續提供傳染病患友善的就醫環境。

校長黃建寧表示，未來學校將致力於實現健康福祉的使命，讓學生在成為醫療人才的同時，擁有兼具專業素養與社會責任的醫療人文價值觀，為台灣及全球的健康議題貢獻力量。（編輯：唐聲揚）1131107