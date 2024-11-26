藥師公會晉見總統 提社區藥局作為癌篩窗口等建言

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）總統賴清德擔任召集人的健康台灣推動委員會28日將再度召開，藥師公會全聯會理事長黃金舜今天率團晉見賴總統，提出以社區藥局作為推廣癌症篩檢窗口等多項建言。

賴總統上午接見社團法人中華民國藥師公會全國聯合會訪賓一行，由總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長黃金舜率領，衛福部次長林靜儀陪同，前往總統府晉見總統。

藥師公會全聯會傍晚發布新聞稿指出，黃金舜就藥事政策提出3項建言，第1，肯定政府提升藥事待遇以及控制藥價，並建議搭配試辦計畫來完善政策；第2，推動藥物處方箋分流進社區，降低醫療院所運作負荷，使醫療院所可專心於病人診治，完善醫療體系大健康系統。

第3，順應世界潮流，政府與藥師應攜手合作，建置衛教讓民眾了解「學名藥」與「原廠藥」一樣好，皆經政府與藥師把關，讓民眾安心服用學名藥，同時減緩缺藥衝擊與降低健保負荷，共造雙贏。

黃金舜接受媒體電訪說明，會中他也建議透過社區藥局作為推廣癌症篩檢窗口，對於高風險病人適時轉介，更有助提高癌症病人前期治療。

黃金舜解釋，現行癌症篩檢推廣窗口主要為基層診所，民眾通常生病才會去診所，而全台約有1萬多家社區藥局，民眾隨時可走進藥局，可近性比診所更高，甚至鄰居來聊天、串門子，看到有不良習慣的民眾，可順便推廣癌篩衛教。

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此外，黃金舜建議，如果有天災地變，應把簡易醫療急救站範圍納入所有台灣社區藥局，藥師有醫療專業，可由藥師公會辦理急救、包紮等課程訓練。黃金舜說，賴總統聽到表示開心，藥師公會已向林靜儀表達意願，會馬上成立相關小組，針對北中南開設課程訓練。

健康台灣推動委員會這週四（11月28日）將召開第2次會議，黃金舜說，首次會議未納入藥界聲音令人遺憾，畢竟藥品占台灣醫療產業1/4，他日前接獲衛福部長邱泰源告知被聘為委員，將參與第2次健康台灣推動委員會議。（編輯：張雅淨）1131126