藥師扮居家安寧關鍵角色 用藥整合服務護末期癌患

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北24日電）生命的最後一哩路，不少人希望落葉歸根，回家與最愛的人好好道別。藥師在居家安寧照護扮演關鍵角色，不僅為末期癌症患者送來管制藥品，更能以病情調整用藥方案，改善症狀。

全國藥師公會全聯會今天舉行「社區藥局藥事服務的革新與未來趨勢」研討會，藥師公會全聯會副秘書長劉亮君在會中提到1名末期食道癌病患的真實案例，這名病患需使用管制藥品，藥師負責送藥，提供用藥整合服務，與病患家屬緊密合作，詳細解釋藥物使用方法。

劉亮君認為，藥師為末期患者提供的用藥整合服務，不僅讓許多病患感到安心，進一步增強了病家對用藥安全的信心，確保病患獲得最佳照護，突顯了藥師在終末期照護中的不可或缺性，在居家安寧照護中扮演關鍵角色。

全國藥師公會全聯會理事長黃金舜透過新聞稿表示，單靠傳統的調劑服務已不足以滿足現代病患的需求，藥師的角色不僅在於提供藥品，而在於保障病患的用藥安全，提供專業健康指導。這一觀點使得藥事照護的重要性日益顯著，並成為全民健康不可或缺的一環。

黃金舜指出，除了推動藥事服務強化用藥安全，社區藥局陸續投入大量資源改善設施，推動更全面的無障礙環境，確保行動不便的病患，也能方便獲得用藥指導。將持續投入更多資源，提升藥師專業能力，確保每一名藥師在體系中充分發揮專業，讓民眾在用藥上獲得安心與保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藥師公會全聯會「藥事服務體系計畫」獲得食藥署的支持，以「建構藥事照護體系」、「推動無障礙藥局環境」及「完善藥事執業品質」為方向。食藥署長莊聲宏表示，這項計畫不僅提升民眾用藥安全性，甚至讓藥師能更深入參與社區健康管理。

今年成效調查顯示，全國已有近700家社區藥局成功導入藥事照護服務，91%民眾接受藥師專業建議，用藥問題解決效率提升至98%。黃金舜表示，期望未來能持續強化藥事服務的普及性及品質，呼籲社會共同支持推動藥事服務體系，攜手打造健康台灣。（編輯：管中維）1131124