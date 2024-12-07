談長照3.0規劃 邱泰源說明3大重點

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台灣正邁入超高齡社會，健康老去成焦點，衛福部長邱泰源今天針對長照3.0規劃指出，將著眼於讓醫療跟長照更加緊密結合、提升機構式照護量能、強化喘息服務這3大重點。

邱泰源上午出席中華民國醫師公會全國聯合會「全民均健與整合性醫療體系：策略與執行」國際研討會，並在會中接受媒體聯訪回應長照3.0等相關議題。

台灣社會人口結構越來越老，衛生福利部將在明年提出長照3.0。邱泰源強調，長照預算會增加，長照3.0將著力於3大重點，首先是讓醫療跟長照結合更加緊密，醫療做得好，老人家就會比較健康，使用長照資源的機會就會降低，進而節省相關資源。

邱泰源指出，第2是提升機構式照護量能，讓更多人可以得到需要的照顧；第3個重點是加強喘息服務，希望照顧者也能擁有自己的時間，避免影響工作或生活。

除了既有長照對象，未來腦中風、癌末患者，以及取得永久居留權的外籍專業人士或中階技術人力等，都擬研議納入適用長照3.0。邱泰源表示，如何打造「以人為中心」的照護模式，包括健保、長照基金都會做最有效率的運用，會以人民需求為出發點，努力籌措財源。

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至於照服員等長照人力，邱泰源說，量能其實已有所增加，將設法鼓勵更多可能人力投入，正思考足夠提供誘因如薪資等，因應台灣社會超高齡化挑戰。

台灣自民國106年起實施長照2.0，服務對象包含65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症患者、失能身心障礙者及日常生活須他人協助的獨居老人或衰弱老人，須經評估符合失能等級2至8級才可申請。（編輯：謝雅竹）1131207