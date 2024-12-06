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衛福部霸凌案 邱泰源：下週開記者會說明懲處結果

2024/12/6 12:58（12/6 13:26 更新）
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衛生福利部發生多起涉職場霸凌案，初步至少6人有嫌疑，其中2人調離現職、3人請假靜候調查。衛福部長邱泰源（圖）6日接受媒體聯訪時說，相關懲處結果預計下週出爐，一切都會秉公處理，一定會開記者會向外界說明。中央社記者沈佩瑤攝 113年12月6日
衛生福利部發生多起涉職場霸凌案，初步至少6人有嫌疑，其中2人調離現職、3人請假靜候調查。衛福部長邱泰源（圖）6日接受媒體聯訪時說，相關懲處結果預計下週出爐，一切都會秉公處理，一定會開記者會向外界說明。中央社記者沈佩瑤攝 113年12月6日
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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）衛生福利部發生多起涉職場霸凌案，初步至少6人有嫌疑，其中2人調離現職、3人請假靜候調查。衛福部長邱泰源今天說，相關懲處結果預計下週出爐，一定會開記者會向外界說明。

衛福部涉職場霸凌案如滾雪球，主持調查的次長呂建德11月29日說明初步調查結果，已行政調查司長、副署長等共6人，其中2人情節重大先調職、3名具主管職官員請假，包括社保司劉姓司長、社工司蘇姓司長、健保署陳姓副署長等人，懲處結果將在2週內公布。

各界關注霸凌案調查進度，邱泰源今天上午出席「跨域齊心．部醫永續」記者會前接受媒體聯訪時說明，調查小組由7名內、外部專家組成，涵蓋法律倫理等各方面專業，力求公正公平。

邱泰源表示，日前已宣布第1階段調查結果，至於涉案官員是否達到霸凌的程度，尊重調查小組判斷，預計下週會公布整個調查結果，一切都會秉公處理，毋枉毋縱，將召開記者會說明。

呂建德日前表示，相關證據都在調查中，這也涉及公務員名譽跟身分權，絕對要謹慎小心，若有過錯絕對會懲處，同時也應避免傷害任何1名公務員。（編輯：陳政偉）1131206

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