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大醫院因地制宜門診減量 邱泰源：讓家醫制落地

2024/12/12 10:18（12/12 10:41 更新）
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醫學中心門診輕症量不減，健保署研擬設置各區大醫院因地制宜門診減量標準。衛福部長邱泰源（左）12日出席研討會前接受媒體聯訪表示，讓家庭醫師擔任健康守門人，強化家庭醫師結構是分級醫療關鍵，將努力讓制度在社區落地。中央社記者陳婕翎攝 113年12月12日
醫學中心門診輕症量不減，健保署研擬設置各區大醫院因地制宜門診減量標準。衛福部長邱泰源（左）12日出席研討會前接受媒體聯訪表示，讓家庭醫師擔任健康守門人，強化家庭醫師結構是分級醫療關鍵，將努力讓制度在社區落地。中央社記者陳婕翎攝 113年12月12日
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）醫學中心門診輕症量不減，健保署研擬設置各區大醫院因地制宜門診減量標準，衛福部長邱泰源說，讓家庭醫師擔任健康守門人，強化結構是分級醫療關鍵，將努力讓制度在社區落地。

門診減量是健保署在民國107年為落實分級醫療與轉診制度實施的強制政策，要求醫學中心與區域醫院以106年門診件數為基準，每年須減2%門診量，超出額度門診服務不予給付，因疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）暫停，健保署長石崇良今年6月曾提到恢復大醫院門診減量措施。

邱泰源今天上午出席2024台灣消除C型肝炎國際研討會，會前接受媒體聯訪時，被問及健保署研擬重啟大醫院門診減量，但未來將因地制宜設置減量標準，他說，政府積極推動分級醫療多年，這並非易事，現階段分級醫療確實還有很多須改善地方，已參考專家、學者建議納入討論。

邱泰源表示，除了政府提出眾多策略，還需要醫療端與民眾端共同努力，尤其必須讓民眾感到安心才能改變看病習慣，以經驗分析，社區有了解患者的家庭醫師，擔任健康守門員，「病人怎麼會跑到要等很久的醫學中心」，強化家庭醫師結構是分級醫療關鍵，將努力讓制度在社區落地。

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健保會付費者代表在11月委員會議關心醫中門診減量措施，健保署醫務管理組組長劉林義當時說明，醫院屬性都不同無法一刀切，須視醫院、當地區域性質等細緻調整大醫院門診、住院比率。交由6個分區納入共管重點，因地制宜醫院門、住診比率指標，未來會放在分區共管執行。

健保署透過文字向媒體說明，有關分級醫療大型醫院門診減量措施，考量各地區醫療資源差異，宜採因地制宜政策，目前正由各分區業務組和醫界代表陸續召開分區共管會議討論，待溝通完成有具體結論後，再統一對外說明。（編輯：陳政偉）1131212

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